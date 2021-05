Bianca Guaccero, i saluti finali: reazione incredibile del web

Bianca Guaccero si congeda dal pubblico di Detto Fatto: i saluti finali per l’ultima puntata del programma di Raidue scatenano la reazione del web.

Bianca Guaccero saluta il pubblico di Detto Fatto in tv e sui social scatenando la reazione del web. La conduttrice e attrice pugliese, tornata al timone della trasmissione di Raidue per l’ultima settimana di programmazione dopo aver combattuto contro il covid, ha dedicato un pensiero affettuoso a tutte le persone che l’hanno seguita in tv e incoraggiata sui social nel corso dell’anno.

Quelle della Guaccero che, anche lo scorso anno, durante il lockdown, ha fatto compagnia ai fan attraverso le dirette social dal divano della sua casa, sono parole di ringraziamento, di riconoscenza e d’amore verso un pubblico affettuoso e sempre presente.

Bianca Guaccero si emoziona per l’ultima puntata di Detto Fatto: i ringraziamenti al pubblico

Con una foto scattata nello studio di Detto Fatto, diventato una seconda casa, Bianca Guaccero ha ringraziato non solo il pubblico, ma anche tutte le persone con cui ha condiviso la splendida avventura professionale. Parole speciali anche per Carla Gozzi e Jonathan Kashanian che hanno condotto Detto Fatto al suo posto durante la quarantena per il covid al termine della quale è tornata in tv condividendo la forte emozione con un annuncio in diretta.

LEGGI ANCHE—>Bianca Guaccero esce allo scoperto: la foto del suo unico e vero amore

“I sogni son desideri di felicità… @dettofattorai grazie a tutti!!! Vi voglio un mondo di bene! @jonathankash @carlagozzi @gianpaologambi e tutta quanta la nostra Grande squadra!!! @barbararempi @la_dossy le mie autrici sorelle @donatella.mua fantastica truccatrice @fgfabius si è occupato dei miei capelli con amore e grande professionalità @mariacarmela4856 il mio angelo custode e ritrovatrice di oggetti che puntualmente smarrivo😅 @valentinoloretta la mia grande personal stylist super pronta a tutto pur di rendermi felice(è anche la mia super migliore amica) ragazzi ognuno di voi è stato il pezzo di uno straordinario puzzle. Vvb dal cuore”, ha scritto su Instagram.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

I follower hanno risposto alla Guaccero dimostrandole nuovamente tutto l’affetto nei suoi confronti. “Sei meravigliosa, siete una squadra Bellissima e speciale per noi. Vi adoro”, “Sei stata grande Bianca”, “Grazie a te e alla tua squadra”, “Quanto mi mancherete ragazzi”, scrivono i fan.