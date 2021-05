Amici, Tommaso Stanziani piange la morte della cagnolina: struggente messaggio

Il ballerino di Amici 2021, Tommaso Stanziani, piange la morte della cagnolina sui social: il messaggio straziante che ha colpito tutti.

Il ballerino di Amici 2021, Tommaso Stanzani, piange la morte della sua adorata cagnolina. Amante degli animali, legatissimo ai suoi cani, Tommaso ha annunciato la scomparsa della sua “piccola principessa” con uno struggente messaggio pubblicato tra le storie di Instagram.

Tommaso ha scelto di condividere con i suoi fans il dolore per la morte della sua cagnolina, un’adorabile barboninca bianca con cui il ballerino ha diviso un pezzo della sua vita. Il messaggio di Tommaso ha colpito immediatamente i fans di Amici che si sono stretti intorno a lui scrivendogli tanti messaggi d’affetto.

Tommaso Stanzani di Amici dice addio alla cagnolina: “Ciao principessa”

Nella scuola di Amici 2021, Tommaso Stanzani ha conquistato tutti con il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua generosità. Il ballerino è entrato anche nel cuore del pubblico che continua a seguirlo nonostante la sua avventura nel serale del talent show di Maria De Filippi si sia ormai conclusa. In un giorno triste per la scomparsa della sua cagnolina, così, Tommaso ha deciso di condividere il suo dolore.

LEGGI ANCHE—>Anticipazioni Amici 2021 serale: ecco chi sono i finalisti

Tommaso ha prima pubblicato alcune vecchie foto in cui, ancora bambino, aveva tra le braccia la sua cagnolina scrivendo “ciao principessa” e poi si è lasciato andare ad un pensiero più profondo.

“Sono tanto sensibile e legato agli animali come avete potuto vedere. Oggi non ho le mie solite good viber perchè questa piccola principessa non c’è più“, ha scritto su una foto della sua cagnolina aggiungendo anche un cuore rosso per dimostrarle il suo immenso amore.

Tommaso, inoltre, in fondo alla foto della sua cagnolina, ha aggiunto: “So che in tanti diranno sono solo animali, ma per me non è così”.

Tommaso sta così metabolizzando il dolore in attesa di poter tornare ad Amici in occasione della finalissima del serale a cui, probabilmente, assisteranno tutti gli allievi eliminati e che sono rimasti nel cuore non solo dei finalisti, ma anche dei professori e del pubblico.