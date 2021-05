Lo stress vi sta facendo scoppiare come coppia? Ecco come fare per non farlo incidere più di tanto sul vostro rapporto.

Quando si sta insieme e si vive una relazione stabile ci si trova ad avere a che fare con i problemi di tutti i giorni e con lo stress che si accumula da entrambe le parti. Oltre ai problemi della vita a due ci sono infatti anche quelli personali e legati al lavoro e tutto ciò in molti casi finisce con l’incidere sull’andamento della coppia.

Avere a che fare con lo stress è una situazione delicata e per questo motivo occorre un lavoro di squadra volto a scaricarlo nel modo giusto. In questo modo si eviterà che gravi sulla coppia e si potrà contare su una relazione serena.

Come vincere lo stress e preservare la coppia

Vivere i momenti di stress in due è un modo che la coppia ha di conoscersi meglio e di trovare un equilibrio per non scoppiare. Per far si che ciò avvenga è necessario lavorare come una squadra mettendo a punto alcune semplici regole.

Rendersi conto delle differenze. La prima cosa da fare è ricordarsi che uomo e donna tendono a vivere le cose in modo diverso. La donna parlando a ruota libera di ciò che l’affligge e l’uomo chiudendosi in un silenzio criptico. Saper riconoscere questi aspetti significa imparare a leggere il partner ed evitare di attaccarlo o di prenderlo per il verso sbagliato. Un atteggiamento che, anche se non sembra, può fare la differenza.

Parlare dei motivi di stress reciproci. Comunicarsi a vicenda cosa crea dei disagi e quali sono i motivi di stress è molto utile. In primo luogo perché consente alla coppia di capirsi meglio. E perché è un modo per sfogarsi a vicenda, trovando magari soluzioni pratiche da suggerirsi l’un l’altro. Un buon modo per crescere insieme come coppia e per vivere al meglio i momenti di stress.

Trovare una valvola di sfogo comune. Se ci si sente entrambi troppo stressati è bene affrontare la cosa insieme. Si può andare a correre, fare sport in casa, ballare, fare qualche gioco che allenta la tensione. Tutto purché si eviti che la tensione accumulata dia adito a litigi anche inutili ma che in momenti particolari possono essere delicati.

A volte basta davvero poco per portare benessere all’interno della coppia e trovare dei modi per scacciare lo stress è sicuramente la via più valida da seguire per evitare di scoppiare e per migliorare l’intesa e la complicità. Dopotutto, cosa c’è di meglio di un partner che sia anche un buon amico e confidente?