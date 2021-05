Maria De Filippi, rivelazione da brividi: “Così le ho salvato la vita”

Ricordate la notte dell’attentato a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi? L’autista della loro macchina torna a parlarne raccontando alcuni rivelazioni da brividi.

Non poco tempo fa è stata riportata alla luce la notizia del presunto attentato condotto ai danni di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Era il lontano maggio 1993 quando marito e moglie si trovavano sulla loro vettura, un’auto a noleggio (NCC, noleggio con conducente) in procinto di ritornare a casa dopo la registrazione di una puntata del Maurizio Costanzo Show.

All’epoca dei fatti, Maurizio era fortemente impegnato nelle sue trasmissioni nella lotta contro la mafia, motivo per il quale Totò Riina aveva deciso che Costanzo dovesse morire, al pari degli attentati precedenti ai danni di Falcone (23 maggio 1992) e Borsellino (19 luglio 1992).

Dopo l’omicidio di Libero Grassi, insieme a Michele Santoro, Maurizio realizzò una maratona televisiva a reti unite Rai-Fininvest dedicata alla lotta alla mafia. I toni furono aspri (fu bruciata in diretta una maglietta con scritto Mafia made in Italy). Inoltre, Maurizio Costanzo era molto amico con Giovanni Falcone, il giudice infatti era stato presente più volte alle sue trasmissioni per interviste o dibattiti.

Questa amicizia sicuramente fu un fattore scatenante che pose lo stesso Costanzo, come Santoro, fra i paladini “mediatici” della lotta contro la mafia. Ma Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si salvarono dalle sorti toccate a Falcone e Borsellino grazie all’azione svolta dal loro autista, che a distanza di più di 25 anni è tornato a parlare dell’accaduto.

L’autista e l’azione che salvò la vita a lui e a Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Se la storia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è andata diversamente lo si deve sicuramente anche all’autista NCC, Stefano Degni.

In un intervista rilasciata a Fabrizio Peronaci, l’autista dimostra di avere bene in mente ogni singolo dettaglio di quell’evento anche se sono trascorsi numerosi anni: “Era un venerdì. Domenica si giocava la finale degli Internazionali di tennis e lei mi chiese se potevo accompagnarla”.

In quel momento bum! la fine del mondo, scoppia tutto, buio, la Bosnia, macerie ovunque”. Stefano Degni prelevò Maurizio Costanzo e Maria De Filippi fuori dal teatro Parioli, dopo una registrazione del Maurizio Costanzo Show: “Maria pronuncia la parola ‘tennis’, io rispondo., scoppia tutto, buio, la Bosnia, macerie ovunque”.

L’auto su cui stavano viaggiando, una Mercedes, aveva appena svoltato in via Boccioni, quando esplosero 100 chili di tritolo, pentrite e T4. Abbastanza per far finire un’auto sul secondo piano di un palazzo. “La macchina si alzò di almeno un metro.