Sei intraprendente sul lavoro? Questa è la risposta delle stelle in base al tuo segno zodiacale.

Ognuno di noi è dotato di molteplici aspetti che variano in base alle situazioni con le quali ci si confronta di volta in volta. C’è chi è timido tra gli estranei ma sa farsi valere su un palco, chi appare tutto d’un pezzo nel lavoro ma si scioglie come neve al sole con le persone che ama e chi tende ad essere poliedrico in modo imprevedibile. Tra i tanti aspetti non sempre immaginabili c’è l’intraprendenza.

Ancora una volta, questa può palesarsi in alcune circostanze e svanire in altre e tutto ciò dipende dal carattere, dalle esperienze di vita ma anche dal segno zodiacale. Per questo motivo, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali dei quali ci si può fidare, oggi scopriremo quali sono quelli intraprendenti sul lavoro e perché.

I segni zodiacali intraprendenti sul lavoro

Ariete – Quelli che lo sono per mettersi in mostra

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete amano far parlare di se e si divertono a sorprendere tutti. Farlo, infatti, li fa sentire speciali. Per questo motivo sul lavoro tendono ad essere intraprendenti e a mostrarsi sempre pronti a tirar fuori idee innovative. La verità è che il loro unico interesse è quello di mettersi in mostra e, in alcuni casi, di lavorare meno o meglio. In ogni caso quando si mettono d’impegno sono molto bravi a mostrarsi estremamente intraprendenti.

Toro – Quelli non molto intraprendenti

I nativi del segno zodiacale del Toro amano le cose semplici. Quando si parla di lavoro preferiscono fare il meno che possono e per questo motivo tendono più a portare a termine i compiti che gli spettano che a crearne di nuovi. Solo se sfidati apertamente possono decidere di cambiare momentaneamente rotta. Ed il lato interessante è che quando vogliono sanno mostrarsi più intraprendenti di quanto non si direbbe. A patto, però, che la cosa li interessi davvero.

Gemelli – Quelli decisamente intraprendenti

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono una fucina di idee e di voglia di fare da risultare assolutamente intraprendenti in ogni campo. Ovviamente tra i tanti rientra anche il lavoro. Sempre pronti ad inventarsi nuovi modi per svolgere i loro compiti sanno mettere a punto idee e progetti brillanti ed in grado di sorprendere tutti. Si tratta di persone che prima di ogni altra cosa cercano sempre di divertirsi e di stimolarsi. E, così facendo, finiscono con il fungere da stimolo anche a chi li circonda.

Cancro – Quelli poco intraprendenti

I nativi del segno zodiacale del Cancro non sono soliti concentrarsi in modo particolare sul lavoro. Quando possono preferiscono limitarsi a fare il minimo indispensabile evitando di prendere decisioni. Amano delegare agli altri e al massimo farsi poi forti delle loro idee. E questo non perché non abbiano molto da dare ma per una sorta di mancanza di fiducia nelle proprie capacità. Per questo motivo non vengono mai considerati come possibili promotori di nuove idee.

Leone – Quelli molto intraprendenti

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono tra i segni più intraprendenti tra tutti e ciò vale ovviamente anche sul lavoro. Quando possono mettersi in luce sono infatti più che felici di farlo e ciò vale ancor di più se ritengono di avere margine di successo. Sempre sul pezzo sanno come farsi avanti e riescono sempre a farsi notare. Certo, a volte sono un po’ troppo stressati ma ciò nonostante non cambierebbero mai il loro modo di essere.

Vergine – Quelli intraprendenti a metà

I nativi del segno zodiacale della Vergine sono intraprendenti quanto basta. Hanno però la prerogativa di non spingersi mai fino in fondo. Spesso quindi si fanno avanti senza però insistere quanto dovrebbero. E ciò è un vero peccato perché con un po’ di esuberanza potrebbero ottenere molti più risultati e farsi notare dagli altri, diventando anche degli ottimi leader. Tutti aspetti che necessitano di un certo lavoro da parte loro per potersi concretizzare.

