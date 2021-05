Giulia De Lellis acqua e sapone: fan senza fiato, immagini pazzesche

Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram ha scelto di mostrarsi senza trucco, lanciando un importante messaggio ai suoi fan.

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate dal popolo della rete e non è difficile capirne il motivo, visto che nel bene o nel male l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sceglie di mostrarsi ai suoi fedeli sostenitori senza filtri. Anche se a volte le sue posizioni o dichiarazioni possono risultare scomode e dare vita e numerose polemiche.

Nelle scorse ore però non si può fare altro che elogiarla perché in un contesto dove si è alla ricerca continua della perfezione come Instagram, lei ha scelto di mostrarsi senza trucco. Mostrando il suo viso acqua e sapone. Un gesto che potrebbe sembrare a tratti semplice e banale, ma che nasconde dietro una grande forza visto che l’esperta di tendenze non ha mai nascosto di soffrire di problemi di pelle e che questo le ha causato non pochi problemi con se stessa.

Giulia De Lellis si è mostrata senza trucco lanciando un forte messaggio a tutti i suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis si mostra senza trucco e svela: “Accettarsi è un processo lungo”

Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram ha scelto di mostrarsi al naturale, senza utilizzare alcun filtro, molto in voga negli ultimi tempi, che potessero eliminare tutte le sue imperfezioni di pelle. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto mostrarsi com’è acqua e sapone e i suoi fedeli sostenitori hanno apprezzato la forza e il coraggio manifestati in queste ore.

LEGGI ANCHE –> Le unghie rosse di Giulia De Lellis che sono una ventata di energia

“Accettarsi è un processo lungo“ ha esordito Giulia, facendo intendere che ha da poco iniziato anche lei questo nuovo percorso alla scoperta e all’accettazione di se stessa. “Richiede tempo quindi pazienza, amor proprio ma soprattutto coraggio. Non avviene da un giorno all’altro“ ha proseguito, lasciando che il video in cui lei si mostra al naturale possa avere la piena attenzione da parte degli utenti della rete.

“Non succede per caso. Non accade grazie a nessuno se non a noi stessi“ ha poi fatto notare, sottolineando quanto sia un percorso duro ma che alla fine ci permette di vivere in maniera più serena. “Io ho deciso di spendere energie per migliorarmi si, ma non per cambiare ciò che non posso. Chi prima comprende questo vive meglio secondo me“ ha poi concluso per poi aggiungere: “Io ci ho messo un po’, ma … Meglio tardi che mai🤍”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis senza trucco ha lanciato un bellissimo messaggio in un contesto in cui la finta perfezione regna incontrastata tra gli utenti della rete.