Gilles Rocca rompe il silenzio dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 2021: amaro sfogo contro gli haters e trasformazione choc, quanti kg ha perso.

Gilles Rocca rompe il silenzio dopo essere stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2021. L’attore, protagonista della prima fase del reality, in attesa di poter essere presente in studio per raccontare la propria esperienza e difendersi dalle accuse ricevute nel corso delle varie settimane dagli altri concorrenti, su Instagram, si lascia andare ad un lunghissimo e durissimo sfogo.

Dopo aver pensato se scrivere o meno il messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gilles Rocca si scaglia contro gli haters che lo stanno criticando per essere stato se stesso. Gilles, inoltre, mostra anche la trasformazione fisica subita durante l’Isola svelando anche i chili persi durante la permanenza in Honduras.

Gilles Rocca dopo l’Isola dei Famosi 2021: “Linciato per essere stato me stesso”

L’esperienza di Gilles Rocca sull’Isola dei Famosi 2021 ha diviso non solo il pubblico, ma anche gli opinionisti come Tommaso Zorzi con cui ha discusso nel corso dell’ultima puntata dell’Isola.

“Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla violenza se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente…dove le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino”, comincia così il lungo sfogo di Gilles che ribadisce di essere sempre stato se stesso mostrandosi con tutte le sue sfaccettature.

“Io sono fiero di come sono, posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo, determinato, rude… vengo criticato ora invece perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile… non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato. Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?!!”, aggiunge ancora.

Gilles, poi, ricorda quanto dolore arrechino le critiche cattive e conclude il suo sfogo con una speranza mostrando anche il dimagrimento subito. “Nella speranza che questo mio post possa generare amore e non altro odio immotivato, con i miei 59 kg vi abbraccio”, conclude.