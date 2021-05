Anna Falchi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Anna Falchi è un’attrice, conduttrice e modella finlandese che ha spopolato in Italia grazie alla sua bellezza, ironia e intelligenza.

Kristiina Palomaki è la finlandese più celebre in Italia, amata soprattutto dai tifosi della Lazio per via della sua passione calcistica sempre accesa. Calcio a parte, è un’attrice e conduttrice piuttosto stimata e suadente: la fisicità e la bellezza hanno valorizzato una femminilità straripante accompagnata a un’intelligenza spiccata che le ha permesso non solo di affermarsi nel nostro Paese, ma anche di valorizzare un nome d’arte con cui è conosciuta ancora oggi.

Lei, per tutti, è Anna Falchi. Nata a Tampere il 22 Aprile 1972 popola il piccolo e grande schermo ormai da anni, recentemente l’abbiamo vista – fra le altre cose – come ospite a Quelli Che il Calcio per seguire la sua squadra del cuore.

Nome: Kristiina Palomaki, in arte Anna Falchi

Età: 48

Data di nascita: 22 Aprile 1972

Luogo di nascita: Tampere (Finlandia)

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice, conduttrice e modella

Altezza: 176 cm

Peso: 65 Kg

Profili social: Facebook e Instagram

LEGGI ANCHE – Giovedì look of the day: stile ecosostenibile

Anna Falchi carriera

Talento mai in discussione così come la sua bellezza che l’ha portata prima sulle passerelle dei brand di moda più importanti e poi a lavorare con registi di tutto rispetto: la predisposizione a una dialettica spigliata e un sorriso smagliante, poi, hanno fatto il resto. Al punto che non è semplice stilare un vero e proprio elenco di esperienze, poiché la carriera della Falchi è fatta di momenti e prime pagine dei giornali: talvolta lusinghiere, talvolta denigratorie. Questo perché la donna ha vissuto diverse fasi della popolarità essendo legata a persone e personalità diverse nel corso degli anni.

Nello specifico il secondo posto a Miss Italia nel 1989, che le diede però il titolo di Miss Cinema, lancia la sua carriera verso nuove vette. Nel 1992, infatti, viene scelta come testimonial della Banca di Roma, recita nello spot ideato e diretto da Federico Fellini – dal titolo “Il Sogno” – insieme a Paolo Villaggio. Grandi nomi al suo cospetto sin dagli esordi la portano a recitare sotto la direzione di Marco Risi nel film “Il Continente Nero”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@annafalchi22)

Stavolta con lei c’è Diego Abatantuono. Tra un film e l’altro si concede anche a qualche videoclip musicale, come nel caso della canzone di Raf “Due”. A metà anni ’90, poi, arriva la consacrazione con i fratelli Vanzina che la coinvolgono in diversi film: opere cult come “SPQR – 2000 e mezzo anni fa”, “Paparazzi” e Body Guards – guardie del corpo” le assicurano un posto di rilievo nell’immaginario collettivo della Commedia all’italiana.

Anche tanta televisione: madrina de “Lo Zecchino d’Oro” per diversi anni, qualche edizione di “Domenica In” e soprattutto volto femminile del Festival di Sanremo: nel ’95 co-conduce la kermesse al fianco di Claudia Koll e Pippo Baudo. Irriverente, sagace e autoironica: la ricordiamo anche in un celebre – e chiacchierato – sketch con Daniele Luttazzi.

Qualche apparizione anche a teatro con “A Piedi nudi nel Parco” (2004), “Notting Hill” (2007) e “La Banda degli Onesti” (2017) fra le messinscena più celebri. Fonda, inoltre, la propria casa di produzione cinematografica – la “A-Movies Production” – che ha contribuito a veicolare opere come “Nessun Messaggio in Segreteria”, “Ce n’è per Tutti”, “Due Vite per Caso”, “Appartamento ad Atene”, “E la chiamano Estate”, “Good as You – tutti i colori dell’amore”, “Amaro Amore” e “Come il Vento”.

Vita privata e Instagram

La vita privata è sempre stata un andirivieni di relazioni – spesso complicate – per Anna Falchi: da Rosario Fiorello a Filippo Inzaghi, passando per l’imprenditore Stefano Ricucci e Max Biaggi. Tanti nomi per altrettanti risvolti, attualmente è legata ad Andrea Ruggieri. Ha una figlia – Alyssa – frutto dell’amore con l’imprenditore Denny Montesi. Sui social è molto seguita con 482mila follower su Instagram.