I tipi di baci che fanno impazzire il partner, bacialo così e scopri cosa accade

Il bacio è il mezzo attraverso il quale comunichiamo al nostro che lo desideriamo. Esistono tanti diversi tipi di baci, scopri quali lo faranno impazzire.

I baci sono una chiave comunicativa importante, possono essere teneri, appassionati, audaci, ogni bacio comunica chiaramente le nostre intenzioni e i sentimenti che proviamo.

Se desideri accendere il desiderio e la passione del tuo partner devi dargli dei baci speciali, i solo in grado di far fare una capriola al cuore.

Bacialo così e arderà di desiderio

L’importanza del bacio è nota, sappiamo bene che il primo bacio determina il futuro di una frequentazione, se non ci scatena delle sensazioni forti significa che non è scattata nessuna scintilla romantica.

Se l primo bacio ci soddisferà ne seguiranno altri, un secondo, un terzo e così via.. Non importa chi prende l’iniziativa del bacio, importa solo se assaggiare le sue labbra vi piacerà o meno. Se il responso è positivo usate i baci per catturare il suo desiderio e renderlo pazzo di voi.

Il bacio non può mancare nella fase dei preliminari, sensuale ed erotico, il bacio accende le terminazioni nervose del desiderio ma affinché scateni la reazione che desiderate dovete scegliere abilmente il tipo di bacio da dare. Se volete fare l’amore appassionatamente un bacio stampo o un bacio sulla fronte non è la scelta ottimale, dovreste optare piuttosto per un bacio sul collo o un bacio alla francese, languido che fa intrecciare le lingue. Il bacio è un mezzo per sedurre il partner.

Baciare apporta molti benefici al tuo corpo, mentre baciamo annientiamo lo stress e liberiamo endorfine.

Il bacio oltre ad avere una forte connotazione erotica rivela anche molte informazioni riguardo la relazione della coppia.

Il bacio è fantasioso, un bacio possiede diverse varianti, diversa intensità ne dona una diversa carica erotica, questo lo rende ancor più stupefacente.

Se il tuo obiettivo è fargli girare gli occhi con un bacio sei capitata nel posto giusto. Scopri come fare per farlo impazzire baciandolo:

Il bacio caldo e sfuggente

Prendi il suo viso tra le mani, guardalo intensamente e appoggia le tue labbra calde sulle sue, attendi qualche istante e poi allontanati. Devi far nascere in lui la voglia di baciarti, attendi fino a che non sposterà la testa e pieno di eccitazione, cercherà le tue labbra.

Il bacio col morso

Bacia il tuo partner appassionatamente e di tanto in tanto mordigli delicatamente le labbra. Questo bacio esprime la tua voglia di un desiderio carnale. E’ un bacio passionale e sensuale, la sua eccitazione salirà alle stelle.

Il bacio appassionato

Mentre lo baci toccalo, accarezza i suoi capelli, il viso, stringilo e continua a baciarlo, lo renderai pazzo di te. Lascia la bocca e continua a baciarlo ovunque, collo, capezzoli, lobi dell’orecchio, in pochi minuti ti ritroverai senza abiti e cogli l’occasione per far scivolare la tua gamba nuda tra le sue, non riuscirà più a trattenersi.

Il bacio intrecciato

Il bacio che fa intrecciare le lingue, noto come il “bacio alla francese” è un invito audace a fare l’amore il prima possibile.

Il bacio sensuale

Quando hai voglia di dolcezza e tenerezza questo è il bacio giusto, lo renderà un amante infuocato ma estremamente sensuale. Se vuoi mettere in pratica questo bacio devi racchiudere tutti i baci che ti abbiamo elencato fino ad ora in uno. Inizia guardandolo negli occhi poi avvicina le tue labbra, tocca i suoi capelli. Sii dolcissima e pian piano aumenta l’intensità del bacio, apri la bocca e cerca la sua lingua. Assecondalo, lasciati guidare secondo i suoi desideri. Leccagli l’angolo della bocca, mordi delicatamente le sue labbra e risveglia tutti i suoi sensi. Continua a baciarlo anche mentre fate l’amore, tieni vivo il suo desiderio. Assicurati che non venga meno il contatto, con le mani, il corpo la bocca, il contatto deve essere costante.

Il bacio è una componente essenziale per accendere il desiderio del partner ma oltre al bacio puoi avvalerti di altri modi per stuzzicarlo e fargli vivere un momento di erotismo estremo, indimenticabile, di quelli che ogni volta che ci ripensa gli bolle il sangue e gli fa desiderare di tornare a casa di corsa per riprovare quelle sensazioni.

Ecco qualche consiglio super hot:

Non pensare al tuo fisico

In quei momenti dimentica la tua ossessione per i tuoi chili di troppo o la tua cellulite, è l’ultima cosa che guarderà. Non noterà la tua pancetta, sarà troppo preso dalle sue sensazioni. Dovresti viverti il momento anche tu, e poi se è finito nel tuo letto è perchè lo attrai. Rilassati e sii sexy senza imbarazzo

Gestisci il desiderio a gradi

Fatti desiderare come un buon pasto dopo uno stuzzicante antipasto. Accendilo con sms piccanti, con foto di piccoli dettagli di te, digli che lo desideri e accendi il fuoco. Sovverti la routine preparandogli una seratina piccante, lingerie in pizzo, musica, il suo profumo preferito e lo manderai in estasi.

Stimola le zone giuste

Le zone erogene di un uomo sono molte, non solo le labbra, anche il collo, le orecchie, i capezzoli, l’interno delle cosce. Se vuoi provocargli un immenso piacere dovresti stimolare tutte queste aree, non solo il suo membro.

Cerca il suo punto P

Anche gli uomini hanno un punto G, ma si chiama punto P come prostata. Questa zona erogena si trova vicino all’uretra, si tratta di quel lembo di corpo che separa il pene dall’ano.

Esprimi i tuoi desideri

Se hai delle fantasie mettile in pratica, confessale, se non ti piace l’intensità, il movimento o altro diglielo guidandolo verso il tuo piacere. Prendi le sue mani e mettile dove vuoi essere afferrata. Usa le parole per eccitarlo, alcuni uomini amano la cattiva ragazza in intimità, infine non trattenere urla e gemiti di piacere per comunicargli il tuo godimento.

Digli quanto ti fa impazzire

Gli uomini amano sentirsi dire quanto sono stati fantastici. Rassicuralo e raccontagli quanto sei stata bene.