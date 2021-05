TG Pettegola, top news del 5 maggio: Cecilia Rodriguez paparazzata con Pierpaolo

Il TG Pettegola non poteva non parlare dell’incontro tra Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli, ma attenzione: nulla è come sembra.

Il TG Pettegola è ancora una volta pronto ad aggiornarti sulle migliori notizie legate al mondo della cronaca rosa e durante il numero di oggi non poteva non parlare della paparazzata che vede protagonisti Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli. Secondo alcuni tra i due ci sarebbe del tenero, ma attenzione perché le cose non stanno affatto così. La sorella minore di Belen è innamoratissima del suo Ignazio Moser, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi, e Pretelli non ha occhi che per la sua Giulia Salemi, ma le news di oggi non finiscono di certo qui.

Gossip e Spettacolo: le 5 top news del 5 maggio del TG Pettegola

Arianna Cirrincione non smette mai di supportare il suo fidanzato Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi. Durante la scorsa puntata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un malore e si è rifiutato di prendere parte alla prova leader. La sua compagna ovviamente non poteva che supportare la sua scelta. Si passa poi a Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea ha scelto di postare su Instagram uno scatto che la immortala senza alcun filtro, luce o trucco, mostrando tutta la sua bellezza al naturale.

LEGGI ANCHE –> Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: scoppia la passione a Como – FOTO

Le ultime due notizie del giorno riguardano Uomini e Donne. Ida Platano, prima della puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo sul noto social fotografico, in quanto è venuto a mancare il rispetto nei suoi confronti. Per ultime, ma non per importanza, ci sono invece Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due continuano ancora a discutere e la dama di Torino accusa l’opinionista di essere la causa dei suoi insuccessi amorosi, ma lei non ci sta e risponde per le rime.

Una questione di esclusiva, un chiarimento e… Per scoprire cos’è successo nella puntata di oggi, cliccate qui 😎⬇ #UominieDonne https://t.co/gpQxDPSL5S — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2021

Le migliori notizie legate al mondo della cronaca rosa, le trovi sempre e soltanto sul nostro TG Pettegola.