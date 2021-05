Quale regalo ti ha preparato l’Universo? Scegli un cofanetto e scopri, con il test del futuro, che cosa si nasconde nel tuo domani.

Quanto ti piacerebbe poter conoscere il futuro? Scoprire quali numeri usciranno al Lotto o quale squadra vincerà il campionato… no, no stiamo scherzando!

Conoscere il futuro, ovviamente, non si può e neanche scoprire che cosa ci accadrà ogni giorno.

Quello che possiamo fare, però, è cercare di guardare al futuro con positività: e allora perché non provare ad immaginare un regalo che ci arriverà a brevissimo, grazie al nostro test?

Pronto a scegliere un cofanetto e… sperare per il meglio?

Test del futuro: scegli un cofanetto e scopri il tuo regalo

Come fare per scoprire cosa si nasconde nei prossimi giorni o mesi della tua vita? Anche se una risposta, ovviamente, non c’è, il nostro test di oggi può aiutarci a “pensare positivo”.

Nella foto qui sopra vedi otto cofanetti, tutti molto diversi tra di loro e che sembrano molto antichi.

Quale vorresti aprire?

La risposta ci svelerà un dono dell’Universo che potrebbe arrivarti tra qualche giorno: insomma, niente di male ma solo un bel regalo.

Perché non provare?

Ovviamente questo test, così come i tanti altri che ti proponiamo ogni giorno, ha un valore ludico: è fatto appositamente per divertirci!

Così come funzionano le parole di affermazione (in coppia), però, visualizzare ed enunciare qualcosa per sé stessi, ha un valore decisamente positivo.

Il responso del test: ecco quale sarà il tuo regalo

Insomma: niente di male nell’immaginarci come andrà la nostra vita. Hai scelto un cofanetto? Leggiamo insieme il tuo regalo!

Primo cofanetto : se hai aperto questo cofanetto, sei in procinto di fare dei cambiamenti importanti .

Nella tua mente, infatti, finalmente stanno prendendo forma nuovi modi di pensare , liberi dalle paure: il tuo dono è il coraggio , forza!

Secondo cofanetto : nel tuo cofanetto c'è una grande luce (e tu dirai: che bel regalo). Scherzi a parte, se hai scelto il secondo cofanetto, con ogni probabilità, si avvererà un tuo desiderio legato al mondo del lavoro .

In questo momento il tuo dono è la possibilità di usare questa luce per illuminare il tuo percorso .

Terzo cofanetto: nel terzo cofanetto c'è un bel regalo… sentimentale! A quanto pare, infatti, incontrerai presto la persona giusta oppure ci sarà una svolta nella tua vita sentimentale.

Non aver paura dei cambiamenti: il tuo dono è quello della felicità in amore!

Quarto cofanetto : se hai scelto il quarto cofanetto vuol dire che sei estremamente stressato . Qualcosa, un problema lavorativo o comunque molto serio , sta decisamente prendendo il sopravvento su di te!

Il regalo nel tuo cofanetto è quello di poter, finalmente, trovare un momento per appianare le tue preoccupazioni . Tra qualche tempo, infatti, la tua situazione si risolverà : non temere e stringi i denti! Il cofanetto ti regala la sicurezza di sapere che tutto andrà per il meglio .

Quinto cofanetto : un bellissimo regalo si nasconde dentro il quinto cofanetto. Quello della fortuna ! Aprendolo ti sei fatto inondare dalla buona sorte e adesso qualsiasi cosa sceglierai di fare andrà per il meglio .

Particolarmente favorite le proposte commerciali o lavorative o, addirittura, la possibilità di vincere qualcosa . Insomma, datti da fare!

Sesto cofanetto: chi apre questo cofanetto, apre un dono che, di questi tempi, è veramente invidiabile. La possibilità di viaggiare!

Il cofanetto “predice” nel tuo futuro una concreta possibilità di sradicarti e muoverti: chi non vorrebbe un cofanetto così?

Fai attenzione, però, solo alle persone con le quali decidi di condividere la tua gioia: qualcuno potrebbe essere invidioso.

