Mikado light: lo snack sano e goloso tutto da sgranocchiare

Mikado Light, lo snack sfizioso per tutta la famiglia, leggero sano e goloso da preparare in modo semplice e veloce.

I bastoncini ricoperti di cioccolato fondente sono uno snack che ha unito diverse generazioni, un piccolo sfizio da togliersi in momenti di relax, come mentre si guarda un bel film, si chiacchiera con le amiche davanti ad un te o si guarda una partita di calcio, insomma un modo per rendere dolce la giornata e soprattutto far felici tutti i membri della famiglia, in particolare i bambini.

Per i bambini sarà essenziale gustare merende fatte in casa per la loro genuinità e soprattutto perché le ricette casalinghe permettono di tenere sotto controllo l’apporto di zuccheri, grassi e carboidrati.

La ricetta dei Mikado light sarà davvero perfetta per regalare una pausa dolce sia ai bimbi che agli adulti e scoprirete che saranno semplicissimi e veloci da preparare! Non vi resta che scoprire gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo.

Mikado Light: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

La ricetta dei Mikado Light è stata creata dalla bravissima food blogger _candy_healthy_ che ce li presenta come uno snack sano e goloso:

“Quando arriva il momento della merenda si è sempre indecisi su cosa sgranocchiare!! Se si è in giro, al cinema o al parco con i bambini i mikado light sono ideali per concedersi uno snack dolce e super goloso”

Gli ingredienti

Per preparare i Mikado Light, avrete bisogno di:

“1 uovo

30ml di olio di cocco (o semi)

30g eritritolo o 50g di zucchero

85g Farina d’avena

15g Farina di riso

80g di cioccolato fondente (servirà per la decorazione)”

Il procedimento

“Unite tutti gli ingredienti in una ciotola, impastare fino ad ottenere un panetto morbido. Stendere e ricavare dei bastoncini. Infornare a 180º x 15 minuti. Intanto sciogliere il cioccolato. Sfornate, decorate e conservate in frigo. Quando il cioccolato si solidifica saranno pronti per essere gustati”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

