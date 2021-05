Giulia Salemi preoccupata lancia un appello: “Facciamo molta attenzione”

Giulia Salemi è apparsa piuttosto preoccupata e nelle scorse ore ha scelto di lanciare un appello ai suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi usa il suo profilo Instagram non solo per condividere con i suoi fedeli sostenitori tutto quello che riguarda la sua vita professionale o stralci di quello che le accade durante la giornata, ma anche per condividere con loro alcune riflessioni in merito a quello che accade nel mondo.

Per questo motivo è stato impossibile per lei non commentare quanto è accaduto domenica scorsa a Milano, dove i tifosi dell’Inter, contenti di aver vinto lo scudetto, sono scesi in piazza Duomo a festeggiare. Non ci sarebbe nulla di male, se non fossimo nel bel mezzo di una pandemia. Dove ogni singolo passo falso rischia di farci tornare in pieno lockdown. per questo motivo la compagna di Pierpaolo Pretelli ha deciso di lanciare un appello sul suo profilo Instagram, raccomandando ai suoi fan di fare ancora molta attenzione a causa della delicata situazione che il mondo intero sta vivendo da un anno a questa parte.

Giulia Salemi commenta l’assembramento al Duomo di Milano: “Non deve ripetersi”

Giulia Salemi ci ha tenuto a raccomandarsi con i suoi fedeli sostenitori a fare molta attenzione e di godersi sì questi attimi di libertà, come sta facendo lei con Pierpaolo, ma di farlo con prudenza visto il periodo delicato che tutti noi stiamo vivendo e basta un niente per ritornare alla situazione iniziale.

“Oh finalmente si può assaporare un po’ di libertà” ha esordito Giulia Salemi su Instagram, che è stata la protagonista di un toccante retroscena di Fariba Tehrani. “Volevo sapere, come state vivendo questo po’ di libertà? Anche nel potersi sedere ad un tavolino del bar. Io e Pierpaolo abbiamo riprovato l’ebrezza di stare seduti ad un tavolino e mangiare un’insalata insieme o farci uno spritz durante l’aperitivo” ha poi proseguito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Tutte cose che noi davamo per scontate, come andare a mangiare un boccone con gli amici. Anche se andiamo a mangiare all’orario americano. Io ricordo che quando ero più piccola guardavo Gordon Ramsay in Cucine da Incubo e nei locali andavano a registrare alle 19 e 30 e mi chiedevo perché cenassero a quell’ora. Ecco, abbiamo fatto la stessa fine, ma è meglio che niente” ha poi ironizzato prima di lanciare il suo appello. “Ragazzi però facciamo ancora molta attenzione perché la situazione è ancora delicata” ha osservato. “Quello che è successo Domenica non deve ripetersi, non è legittimato e non è rispettoso verso chi rispetta le regole. Se no è un cane che si morde la coda e torniamo alla situazione iniziale” ha poi concluso, sperando che i suoi fan seguono questo prezioso consiglio.

Giulia Salemi ha lanciato un appello sui social e speriamo vivamente che i suoi fedeli sostenitori, che non sono di certo pochi, possano seguire il suo consiglio e viversi questo periodo con maggiore prudenza.