Se state seguendo una dieta perchè volete perdere peso, fate attenzione ad alcuni cibi light che potrebbero farvi aumentare di peso invece di dimagrire.

Se il vostro obiettivo è perdere peso, allora è necessario prestare attenzione a ciò che decidete di consumare abitualmente durante il giorno. Talvolta si possono commettere degli sbagli che potrebbero farvi aumentare di peso invece di dimagrire. Quando si decide di iniziare una dieta dimagrante è importante la scelta degli alimenti che devono essere non solo sazianti e poco calorici ma devono aiutarvi a perdere peso. Ci sono casi in cui si pensa che alcuni cibi “light” possano essere di grande aiuto, ma non è sempre vero. Cerchiamo di capire perchè alcuni cibi light possono farvi aumentare di peso invece di perderlo.

Cibi light a dieta? Ecco cosa devi sapere

Innanzitutto quando si decide di perdere peso è necessario non incorrere ad errori scegliendo una dieta fai da te o lette da qualche parte. E’ necessario affidarsi ad un nutrizionista che studierà un piano dimagrante mirato e adatto a voi. Le diete devono essere personalizzate in base all’età, stile di vita, eventuali patologie e intolleranze il medico vi stilerà la dieta da seguire.

Spesso quando ci si imbatte in diete fai da te si possono prendere dei chili di troppo. Infatti si possono assumere cibi definiti light che non sempre lo sono, anzi tutt’altro possono farvi ingrassare. Per poter perdere peso il segreto è seguire un’alimentazione sana, regolare e variare è la parola magica. Preferite cibi leggeri, con pochi grassi, ma buoni, zuccheri semplici. Ma talvolta si è indotti a scegliere cibi light pensando che ci possano far ingrassare ma possono far aumentare il peso corporeo. Quindi ecco i cibi light che dovremmo evitare se volete perdere peso.

Iniziamo dalla colazione. Dovreste evitare i cereali integrali ovvero quando li comprate leggete sempre l’etichetta con la lista degli ingredienti perchè anche se sono senza zucchero ci possono essere ingredienti alternativi come additivi e dolcificanti non sempre naturali!

Anche il succo d’arancia che gustate a colazione in alternativa del latte potrebbe farvi aumentare di peso. Se la preparate voi a casa è diverso. Il succo d’arancia imbottigliato spesso contengono zuccheri a meno che non scegliete quelli senza calorie ma non apportano alcuni nutrienti per il nostro organismo. Se volete perdere peso allora preferite la frutta fresca, magari preparate voi a casa il succo e non solo non aggiungete lo zucchero, anche se per molte è più facile aprire il brick rispetto a sbucciare la frutta.

I piatti di pasta pronti all’uso con la dicitura leggeri, che vanno cotti al microonde, possono contenere molto sale, quindi potreste andare incontro a maggiore ritenzione idrica, che vi farà trattenere acqua e di conseguenza potreste andare incontro a gonfiore addominale. E’ preferibile se preparate voi a casa un piatto di insalata di riso integrale con verdure crude e gustate anche fuori casa.

Come snack da consumare durante il giorno meglio qualche frutto secco come mandorle o uno yogurt magro o greco, non di certo le barrette light.

Queste sono un mix di frutta, cereali e talvolta potete trovare anche dei pezzetti di cioccolato. Inoltre evitate le insalate confezionate che trovate nel banco frigo perchè possono contenere non solo verdure ma formaggio e affettati per non parlare dei crosti i di pane.