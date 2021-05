Veronica Cozzani, mamma di Belen, si sbilancia su Antonino Spinalbese: “Lui è…”

Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, ha rotto il silenzio su suo genero Antonino Spinalbese svelando che cosa pensa di lui.

Veronica Cozzani è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la mamma della famosa modella argentina Belen Rodriguez. La mamma della showgirl non si è mai sbilanciata, almeno a livello pubblico, in merito alla vita privata o professionale dei suoi figli, ma nonostante ciò i fedeli sostenitori della bella modella argentina sono curiosi di sapere che cosa ne pensa lei del suo nuovo genero, Antonino Spinalbese.

Antonino, nonostante non abbia fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo, che continua a fare sterili paragoni con Stefano De Martino, sembra essere realmente innamorato della Rodriguez e lei ha sempre dichiarato che da quando lui è presente all’interno della sua vita è al settimo cielo. In quanto nessun uomo, a parte il piccolo Santiago, ovviamente, è in grado di renderla felice come fa lui.

La mamma di Belen Rodriguez ha rotto il silenzio su Antonino Spinalbese, rivelando per la prima volta sul suo profilo Instagram che cosa pensa di lui e del suo rapporto con sua figlia.

Antonino Spinalbese: Veronica Cozzani rompe il silenzio e svela che cosa pensa

Veronica Cozzani ha risposto ad un commento che le ha lasciato un utente della rete sul suo profilo Instagram, che sottolineava le doti fisiche di Antonino Spinalbese, il nuovo compagno di sua figlia che a breve diventerà papà per la prima volta della piccola Luna Marie, rivelando per la prima volta che cosa pensa di lui.

Veronica ha usato pochi e semplici parole, ma che aiutano a comprendere al meglio che cosa pensa dell’uomo che da qualche tempo a questa parte è al fianco della sua primogenita.

LEGGI ANCHE –> Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli paparazzi insieme, ma non è come sembra

“E’ una brava persona” ha risposto Veronica Cozzani, la mamma di Belen, che sembrerebbe aver promosso Antonino Spinalbese nella vita di sua figlia. Invece, secondo alcuni gossip, sembrerebbe che i rapporti tra lei e Stefano De Martino, tra l’altro i fan sognano ancora un ritorno di fiamma con Belen, non siano mai stati dei migliori. Tant’è che spesso sono stati oggetto di numerosi sketch durante la conduzione di lui a Made in Sud. Il programma che ha visto per la prima volta il ballerino indossare i panni di conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen e Antonino possono dunque dormire sogni tranquilli. Il nuovo compagno della showgirl argentina sembrerebbe essere stato approvato anche dalla famiglia di lei. Il pubblico del piccolo schermo dovrà farsene una ragione: è lui l’uomo della vita della maggiore della Rodriguez.