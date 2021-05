Hai una vecchia valigia da buttare? Aspetta, usa il riciclo! Ci sono idee simpatiche da copiare, realizzabili in poche mosse. Scoprine subito alcune!

“La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio”, è la frase della famosa canzone di Julio Iglesias intitolata “Se mi lasci non vale”. Un successo senza tempo che ha fatto ballare intere generazioni. Un evergreen che parla di uno degli oggetti più utilizzati, ovvero la valigia.

Ne abbiamo una sempre a portata di mano. Siamo abili a farla e disfarla in poco tempo. Chi viaggia spesso per lavoro ha delle tecniche affinate per sistemare tutto il necessario in poco spazio. Non sempre, infatti, si viaggia con grosse valigie al seguito. Spesso, ci si accontenta di un trolley medio-piccolo.

Di pelle o in tessuto, con stampe coloratissime oppure a tinta unita, le valigie sono accessori irrinunciabili. Se ne regalano anche nelle occasioni speciali, spesso in formato set, con tre modelli di dimensioni differenti.

Le valigie di pelle sono più delicate. Con il tempo tendono a consumarsi. Se si sporcano, bisogna fare attenzione. Si può usare un batuffolo di ovatta con un po’ di latte detergente, praticando piccoli movimenti circolari sulla zona da trattare. E’ un trucchetto per rimuovere alcune macchie dagli oggetti in vera pelle.

Comunque, se hai delle valigie vecchie, prima di buttarle prova con il riciclo. Ecco alcuni spunti davvero interessanti.

Vecchia valigia: riciclo perfetto con idee low cost fai-da-te

La tua vecchia valigia può avere una seconda vita con il riciclo! Ci sono tante idee originali e low cost, da realizzare in poche mosse. Basta avere una buona manualità, dare sfogo alla creatività e il gioco è fatto!

Non buttare la tua valigia. Mettiti alla prova e adattala ad un nuovo utilizzo. Di seguito ti proponiamo un elenco delle idee più facili da realizzare.

Comodino fai-da-te: Si ricava aggiungendo dei piedi alla tua vecchia valigia, disposta in orizzontale come piano d’appoggio. In pochi minuti avrai un pratico comodino in perfetto stile vintage.

Si ricava aggiungendo dei piedi alla tua vecchia valigia, disposta in orizzontale come piano d’appoggio. In pochi minuti avrai un pratico comodino in perfetto stile vintage. Cuccetta per cani o gatti. E’ un altro spunto originale. Utilizza soltanto una delle due metà del corpo contenitore e rivestila con una comoda imbottitura. Diventerà una bella cuccetta per il tuo amico a quattro zampe.

E’ un altro spunto originale. Utilizza soltanto una delle due metà del corpo contenitore e rivestila con una comoda imbottitura. Diventerà una bella cuccetta per il tuo amico a quattro zampe. Pouf con imbottitura. Bisogna far rivestire la valigia ‘da aperta’ con una buona imbottitura, una di quelle con rombi e bottoni tipiche dei divani. Infine, si dovranno aggiungere dei piedi alla base. Otterrai un piccolo e comodo pouf sul quale sederti per calzare bene le scarpe.

LEGGI ANCHE –> 5 idee originali per riciclare vecchi peluche. Dai spazio alla tua creatività!

Vassoio da colazione. Da una vecchia valigia puoi ricavarne uno per servire la colazione. Se hai un bed and breakfast, stupisci i i tuoi ospiti con questa idea originale!

Da una vecchia valigia puoi ricavarne uno per servire la colazione. Se hai un bed and breakfast, stupisci i i tuoi ospiti con questa idea originale! Mensole da muro. Se quelle in commercio non ti convincono e cerchi qualcosa di più particolare, allora puoi utilizzare le tue vecchie valigie come mensole. Fissale bene al muro con dei tasselli Fischer.

Se quelle in commercio non ti convincono e cerchi qualcosa di più particolare, allora puoi utilizzare le tue vecchie valigie come mensole. Fissale bene al muro con dei tasselli Fischer. Porta riviste. E’ un modo originale per raccogliere giornali e riviste sparsi per casa. Ti basterà sistemarli nella tua vecchia valigia, da lasciare aperta e, magari, da decorare con delle stampe vintage, per un tocco di classe in più.

E’ un modo originale per raccogliere giornali e riviste sparsi per casa. Ti basterà sistemarli nella tua vecchia valigia, da lasciare aperta e, magari, da decorare con delle stampe vintage, per un tocco di classe in più. Baule portagiochi. Puoi trasformare così la vecchia valigia che non usi più. Decora la parte esterna con delle stampe coloratissime e sarà perfetta da sistemare nella cameretta dei tuoi bambini. Si riempirà di giochi in un batter d’occhio!

Ora sai come riciclare una vecchia valigia. Quelle che ti abbiamo proposto sono soltanto alcune idee. L’elenco sarebbe davvero troppo lungo. Con gli attrezzi giusti e una buona dose di pazienza, ricaverai un piccolo capolavoro dalla tua valigia. Cosa spetti? Mettiti subito all’opera!