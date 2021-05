Brutta notizia per Amadeus. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Marco Liorni: “Ora deve dirlo a suo figlio Josè”.

Josè Mourinho nuovo allenatore della Roma e Amadeus finisce nel mirino dei colleghi che ironizzano sulla sua reazione. Se domenica 2 maggio, Amadeus ha festeggiato lo scudetto dell’Inter insieme al figlio Josè pubblicando su Instagram una foto in cui mostrano di spalle la maglia nerazzurra, oggi, per il conduttore de I Soliti ignoti non è un bel giorno.

Grande tifoso dell’Inter, ma anche di Josè Mourinho per il quale ha una profonda ammirazione, Amadeus, per i prossimi tre anni, dovrà vedere l’allenatore portoghese sulla panchina giallorossa. Ad ironizzare sulla sua reazione, con un post su Instagram, è Marco Liorni.

Josè Mourinho alla Roma, Marco Liorni scherza con Amadeus

Oltre ad essere un tifoso dell’Inter, Amadeus ha una stima profonda per Josè Mourinho sia come alleanote che come uomo al punto da aver scelto di chiamare il figlio nato dal suo amore con Giovanna Civitillo proprio come il tecnico portoghese. Dopo l’annuncio ufficiale dell’approdo di Mourinho sulla panchina della Roma, Marco Liorni, su Instagram, sotto una foto del conduttore de I soliti ignoti, ha scritto: “Gliel’ho detto. Ora deve dirlo a suo figlio Josè”.

Tra i tanti commenti è spuntato anche quello di Giovanna Civitillo che ha lasciato una serie di faccine che ridono. Proprio per omaggiare Mourinho, come si legge sul sito ufficiale dell’Inter, in un’intervista rilasciata a Rai Sport, Amadeus ha scelto di chiamare il figlio Josè.

“Ho chiamato mio figlio Jose come Mourinho. All’inizio mia moglie non era molto d’accordo, poi abbiamo incontrato Jose Mourinho che aveva appena firmato per l’Inter. Stavamo a Lisbona, era sullo stesso aereo. Quando l’ho visto, è come se avessi visto Michael Jackson, ero proprio fan. Mi sono avvicinato, mia moglie era incinta di pochi mesi, non sapevamo neanche se fosse maschietto o femminuccia. Ma quando mi sono seduto, ho detto ‘se sarà maschio lo chiameremo Jose'”.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

Dal prossimo anno, dunque, Amadeus dovrà abituarsi a vedere Mourinho sulla panchina della Roma.