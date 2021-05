Tina Cipollari dice basta, sfogo a Uomini e Donne: “Sono stanca”

Tina Cipollari, l’opinionista di Uomini e Donna torna a parlare della sua cruccia più grande e si sfoga in studio. Ecco cos’è successo.

Tina Cipollari è tornata ufficialmente in studio a Uomini e Donne. L’opinionista più nota e importante del programma firmato da Maria De Filippi è tornata più carica più che mai e pronta a riprendere in mano la sua personale “guerra” contro la torinese Gemma Galgani.

Gemma ha difatti puntato il dito contro l’opinionista e le parole che spende nei suoi confronti. Immediata la reazione di Tina che, questa volta, ha ammesso di essere realmente stufa dei continui attacchi e delle accuse che le vengono mosse dalla Galgani. Ecco cos’è successo stavolta.

Tina Cipollari e lo sfogo contro Gemma Galgani

Tina Cipollari è ormai un’icona indissolubile di Uomini e Donne. La donna che era entrata a far parte del programma come corteggiatrice non se ne è mai più andata da lì. Divenendo negli anni un volto noto non solo del programma televisivo ma anche dell’intera televisione nazionale. Il suo mantra “No, Maria io esco!” e difatti entrato nel vocabolario collettivo e utilizzatissimo dai giovani per esprimere il dissenso rispetto a un’azione che sta avvenendo.

Stavolta Tina non ce l’ha fatta più di sentire le accuse rivolte da Gemma sulla sua persona. Nel dettaglio, la Galgani stavolta ha accusato la Cipollari di essere la causa delle sue disfatte dal punto di vista sentimentale. Tina, secondo il racconto di Gemma le creerebbe una cattiva nomea in giro, al punto da spaventare i cavalieri che vengono in trasmissione per conoscerla e per cercare di conquistare il suo cuore.

Tina ha dunque prontamente reagito perdendo letteralmente le staffe e si è scagliata duramente contro Gemma Galgani dopo aver visto l’ennesimo video-sfogo che la dama aveva fatto contro di lei, in cui la reputava responsabile dei suoi fallimenti amorosi.