Ti capita spesso se puoi fidarti o meno della persona che hai accanto? Ecco cosa dicono le stelle.

Avere fiducia nel prossimo non è sempre facile. A volte si sceglie di fare un vero e proprio atto di fede ma spesso, anche a causa di tradimenti ricevuti in passato, si finisce con l’essere sospettosi e con il saper mai fin dove credere a quanto viene detto e dove iniziare ad indagare. Ciò può avvenire allo stesso modo nelle relazioni di amicizia come in quelle d’amore. E, inutile dirlo, si ripropone in qualsiasi rapporto interpersonale. La verità è che nessuno potrà mai dirci con certezza se fidarsi è giusto e spesso è solo il tempo a fornire questa risposta.

Tra le tante cose che si possono notare di una persona, c’è però anche l’influenza delle stelle che in molti casi può aiutare a determinare se e quanto sia giusto fidarsi. Ovviamente non si tratta di una risposta univoca e da prendere come oro colato. In piccola parte, però, può dare una mano a capire come muoversi. Per questo motivo, dopo aver visto cosa ci ferisce veramente, scopriremo se e quanto possiamo fidarci dei vari segni zodiacali.

Puoi fidarti? Ecco cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale

Ariete – Non troppo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone che, prima di tutto, pensano a se stesse. Questo significa che pur cercando di essere leali e sinceri, quando si trovano alle strette finiscono con il fare ciò che gli torna più comodo. E se tra le opzioni c’è quella di mentire o di agire contro altri per il proprio benessere non esitano a farlo. Per questo motivo, a prescindere dal tipo di rapporto che si ha con loro, è sempre meglio tenere gli occhi bene aperti e non dimenticare mai che quando gli conviene possono diventare persone poco affidabili.

Toro – Dipende dal tipo di rapporto

I nativi del segno zodiacale del Toro sono di base persone fedeli. E il loro concetto di fedeltà va ben oltre il rapporto di coppia. Si tratta infatti d persone che amano avere rapporti sinceri sia con i colleghi che con gli amici e la persona che amano. Per fidarsi di loro in modo “totale” occorre però capire che tipo di rapporto si ha. I nativi del segno sono infatti portati a dare il cento per cento solo alle persone he considerano parte della loro cerchia. Se si ha con loro un semplice rapporto di conoscenza, quindi, potrebbero tranquillamente mentire senza sentirsi in colpa. Al contrario, in un rapporto importante, tendono a fare di tutto per non far venir meno il reciproco rapporto di fiducia.

Gemelli – In base ai giorni

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono persone che amano avere rapporti speciali con gli altri. Per questo motivo cercano sempre di essere sinceri e di dire quanto pensano. Il problema, con loro, è che sono soliti cambiare idea. E questo può portarli a ritornare sulle loro idee più e più volte. Ricevere una promessa sincera da loro, quindi, non implica che questa sia poi effettivamente rispettata. Perché ciò avvenga deve esserci alla base un rapporto così intimo da spingerli ad ammettere di aver cambiato modo di vedere le cose. In caso contrario, è sempre meglio stare con gli occhi ben aperti.

Cancro – In modo variabile

I nativi del segno zodiacale del Cancro cercano sempre di essere leali. Ma lo fanno principalmente per se stessi e per sentirsi in pace con se stessi. Se hanno modo di mentire o tradire costruendosi un alibi che sia in grado di funzionare possono quindi venir meno ai loro propositi. Un atteggiamento che li rende degni di fiducia solo a metà e che alla lunga può creare problemi di vario tipo. Per questo motivo, se da un lato va bene fidarsi, dall’altro sarà solo conoscendoli bene che si avrà la certezza di poter stare tranquilli, imparando a riconoscere dai loro tentennamenti le volte in cui invece stanno mentendo.

Leone – Quasi sempre

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono molto trasparenti. Lo fanno sopratutto per se stessi e perché non hanno alcuna voglia di dover ricordare eventuali bugie. Per questo motivo di loro ci si può quasi sempre fidare. Ovviamente, la cosa vale solo per chi è legato da un rapporto importante. Conoscenti o colleghi di lavoro, dovrebbero stare molto attenti. Se pensano di poter avere la meglio barando un po’, sono infatti persone che non si tirano indietro e che pertanto possono arrivare persino a mentire senza provare il minimo segno di pentimento.

Vergine – Con alti e bassi

I nativi del segno della Vergine non si fanno molte domande sulla personale fedeltà. Pretendono il massimo dagli altri ma se si tratta di loro, quando possono trarne dei benefici sono pronti anche a mentire. Per questo motivo, fidarsi di loro è sempre difficile anche se non inutile. Quando possono o hanno stima delle persone che hanno al loro fianco, finiscono infatti con il cercare di essere sempre sinceri. A volte, però, se si vergognano di qualche errore commesso o ritengono che una piccola bugia dia loro meno grane della verità, possono arrivare a nascondere le cose con molta superficialità.

