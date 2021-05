Ilary Blasi, tutto da rifare: l’annuncio in diretta all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi, tutto da rifare per l’Isola dei Famosi 2021: l’annuncio in diretta della conduttrice, nessuno se l’aspettava.

Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi cambiano giorno. Dopo essere andati in onda in differita durante le ultime puntate trasmesse di giovedì per lasciare spazio a Supervivientes, l’edizione spagnola del reality show, l’Isola dei Famosi cambia giorno.

Per Ilary Blasi, dunque, è tutto da rifare. La conduttrice, insieme agli opinionidi Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi proverà a conquistare il pubblico del venerdì sera sperando di far risalire gli ascolti dopo il calo registrato con le ultime puntate.

L’Isola dei Famosi 2021 cambia giorno, l’annuncio in diretta di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi 2021 cambia giorno. La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale dopo l’analisi degli ascolti delle puntate del giovedì che hanno fatto registrare un netto calo. Quella del 29 aprile, in particolare, ha incollato davanti ai teleschermi 2.871.000 spettatori pari al 16.5% di share perdendo nuovamente la sfida con Un passo dal cielo, la fiction di Raiuno, che ha portato a casa 4.747.000 spettatori pari al 20.2%.

Da qui la decisione di trasmettere la seconda puntata settimanale dell’Isola dei Famosi 2021 di venerdì sera, dopo la conclusione di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo che si è concluso con l’ospitata di Eros Ramazzotti, autore di un grande gesto di generosità.

Ilary Blasi, da venerdì 7 maggio, dovrà scontrarsi con Carlo Conti e il suo show Top 10. Chi vincerà la gara degli ascolti?

Nel frattempo, gli scontri all’Isola sono all’ordine del giorno. Prima dell’eliminazione con il televoto, Gilles Rocca è stato il protagonista di un durissimo scontro con Tommaso Zorzi.

Chi, invece, si sta godendo serenamente la vita da naufrago è Ignazio Moser il cui arrivo in Honduras è stato accolto benissimo non solo dalle naufraghe, ma anche dai naufraghi, felici di poter avere due braccia possenti come quelle del fidanzato di Cecilia Rodriguez per pescare, trascinare, legna e vincere le prove.

Il prossimo appuntamento, dunque, con l’Isola dei Famosi 2021 è per venerdì 7 maggio, in prima serata su canale 5.