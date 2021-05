Tutti sono sempre curiosi di come alcune star riescono a sfoggiare una forma fisica perfetta. Scopriamo la dieta delle star.

La curiosità è donna, un pò tutti noi siamo sempre incuriosite su come le star possano sempre sfoggiare una forma fisica perfetta. Le star sono sempre molto attente alla cura del proprio corpo, un pò tutte siamo sempre affascinate dalla bellezza e dalla forma fisica impeccabile delle star italiane e internazionali. Ma cosa mangiano? Seguono una dieta specifica? Cerchiamo di capire la dieta delle star che accumuna un pò tutte.

Dieta detox delle star: quali cibi prediligono e quali no

La dieta che accomuna molte star è la dieta detox, una dieta mirata che va a disintossicare il corpo da scorie e tossine accelera il metabolismo. Un pò come tutte le diete richiede sacrificio, ma per alcune star è davvero utile non solo in termini di perdita di peso, ma anche la pelle ne giova, la pancia si appiattisce.

Adesso entriamo nello specifico, ma se avete intenzione di perdere peso affidatevi al vostro nutrizionista che saprà consigliarvi al meglio la dieta adatta a voi. Le star che hanno seguito questo regime alimentare sono state Demi Moore, Brad Pitt, Cameron Diaz e Richard Gere, Simona Ventura, addirittura c’è chi ha perso diversi chili in pochissimo tempo.

Chi segue questo regime alimentare non fa altro che eliminare dal proprio organismo le tossine così il corpo sarà depurato. Facendo “pulizia” dell’organismo da sostanze di scarto che si accumulano non solo ci si depura ma si riesce a perdere peso e il metabolismo accelera. Anche se per questo regime non si consiglia di prolungarlo dopo i 7 giorni, dopo aver ripulito l’organismo si può proseguire con una dieta specifica e salutare. Quindi si può introdurre carne, uova, formaggi preferibilmente magri, il pesce e dolci non spesso. Principalmente nella prima settimana si elimina la carne prediligendo alimenti vegani infatti si preferiscono proteine vegetali a quelle animali. Inoltre questa dieta si può ripetere a distanza di qualche mese. Ecco qualche esempio di dieta che seguono le star.

Con la dieta detox si va ad introdurre nella dieta alimenti che contengono le fibre, che con ben noto a tutti si trovano in cereali integrali, legumi, frutta, verdura e ortaggi. Poi come anticipato non si assumono alimenti che contengono le proteine animali, quindi carne, salumi, formaggi e insaccati, ma assumendo in sostituzione verdure, ortaggi e frutta ricchi in fibre, antiossidanti, sali minerali e vitamine. Grazie agli antiossidanti aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare. I cibi contenenti zuccheri non vanno eliminati ma si devono preferire alimenti più leggeri con pochi zuccheri, anche se è scontato è opportuno ribadire che è necessario bere acqua liscia perchè il corpo ha bisogno di idratarsi. Oltre all’acqua naturale si possono prediligere bevande a base di te, cardo, e non solo, scopri di più.

In linea generale dopo aver seguito questa dieta di una settimana in cui vanno eliminate le proteine animali si procede a seguire una dieta regolare e sana.

Un tipo di dieta detox è al seguente.

-Colazione. Latte vegetale, yogurt magro con aggiunta di cereali secchi o frutta. Anche una coppa di frutti di bosco.

-Spuntino. Bevanda detox o della frutta secca come mandorle

-Pranzo. Insalata di riso o farro con pomodori, carote, radicchio e rucola. Non solo anche un minestrone ma di verdure senza le patate perchè contengono carboidrati.

-Spuntino. Un frutto di stagione poco zuccherino, succo d’arancia fatta in casa.

– Cena. Zuppa di verdure e legumi oppure un bel piatti di verdure bollite o al vapore.

Ricordate di idratarvi durante il giorno e non solo parlate sempre con il nutrizionista se volete perdere peso, mai diete fai da te!