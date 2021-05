Biagio Di Maro, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: età, altezza, carriera

Chi è Biagio Di Maro, cavaliere del trono over di Uomini e Donne? Età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere.

Biagio di Maro è uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e donne. Ha conquistato la popolarità frequentando per un periodo Gemma Galgani con la quale, tuttavia, non è nato l’amore. Successivamente ha frequentato Maria Tona e, in seguito, anche Sabina Ricci, la dama che ha lasciato il programma con Claudio Cervoni e con il quale, tuttavia, la storia è naufragata dopo poche settimane come ha raccontato lo stesso Claudio.

Ma chi è davvero Biagio Di Maro? Quanti anni ha? Quante storie ha avuto prima di approdare a Uomini e Donne? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Nome: Biagio Di Maro

Biagio Di Maro Data di nascita: 1967

1967 Segno zodiacale: /

/ Professione: Escavatorista

Escavatorista Luogo di nascita: Napoli

Napoli Altezza : /

: / Peso:

Tatuaggi: una crocesulla mano

una crocesulla mano Profilo Instagram ufficiale: @biagio10dimaro

Chi è Biagio Di Maro di Uomini e Donne

Biagio Di Maro è nato a Napoli nel 1967. Da anni, Biagio lavora come escavorista e, quando non svolge tale attività, si dedica alla vendita della mozzarella di bufala che ha spesso regalato alle dame frequentate durante l’avventura nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

Della vita privata si sa solo che è vedovo e ha tre figli. Piuttosto riservato, non ama molto parlare del suo trascorso, preferendo concentrarsi sul suo percorso a Uomini e donne.

L’avventura a Uomini e Donne

Biagio approda a Uomini e Donne a settembre 2020 per corteggiare Gemma Galgani. I due si frequentano per un periodo, ma a chiudere il rapporto è la dama di Torino che non prova un forte interesse nei suoi confronti. Biagio, poi, esce con Maria Tona e Sabina Ricci, ma anche con loro la frequentazione si chiude poco dopo.

Il cavaliere, poi, comincia a conoscere Sara, una nuova signora del parterre con cui si dice pronto anche a lasciare il programma provando un forte interesse nei suoi confronti.

Instagram

Biagio Di Maro può essere seguito su Instagram dove ha un profilo Pubblico seguito da circa 1200 followers.