Tina Cipollari in versione casalinga: il video fa impazzire tutti

Tina Cipollari come non l’avete mai vista. L’opinionista più famosa di Uomini e Donne si mostra in versione casalinga: la reazione dei fan è unica! Vediamo insieme.

Tina Cipollari è ormai un’icona indissolubile di Uomini e Donne. La donna che era entrata a far parte del programma come corteggiatrice non se ne è mai più andata da lì. Divenendo negli anni un volto noto non solo del programma televisivo ma anche dell’intera televisione nazionale. Il suo mantra “No, Maria io esco!” e difatti entrato nel vocabolario collettivo e utilizzatissimo dai giovani per esprimere il dissenso rispetto a un’azione che sta avvenendo.

Tina, negli anni all’interno di Uomini e Donne ha spessissimo fatto parlare di sè, prima di tutto perché proprio negli studios Mediaset ha conosciuto e si è innamorata dell’ex marito Kikò Nalli, uomo con cui ha avuto i suoi tre splendidi bambini.

LEGGI ANCHE –> Tina Cipollari e Kikò Nalli, sapete perchè è finito il matrimonio? Tutta la verità

Successivamente Tina Cipollari ha continuato a far parlare di sé per gli screzi e i dissapori con Gemma Galgani del trono Over. Il loro rapporto conflittuale è infatti il focus di Uomini e Donne senior.

LEGGI ANCHE –> Ex di Gemma Galgani svela: “Dopo Uomini e Donne, volevo chiudermi in convento”

Tina Cipollari in una veste inedita: il video!

Siamo abituati a vedere Tina Cipollari acconciata in un certo modo, con trucco e parrucco sempre in ordine e con abiti sfarzosi, esuberanti e molto ampi!

Stavolta l’opinionista di Uomini e Donne ha difatti lasciato tutti i suoi follower di Instagram senza parole perché si è mostrata in una veste totalmente inedita. Outfit casalingo, ciabatte bianche Tina Cipollari ha pubblicato un video (lo potete vedere qui sopra) in cui è alle prese con gli elettrodomestici.

Esatto proprio così, Tina si mostra in un abbigliamento inconsueto dimostrando che anche lei è umana. Sempre bella, truccata e con una chioma bionda ben pettinata ma con un abbigliamento inconsueto. Intanto molti si chiedono per la sua presenza futura a Uomini e Donne a causa del suo recente trasferimento a Torino. Boh, chissà. Staremo a vedere.