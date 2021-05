TG Pettegola del 3 maggio: il web esulta per il discorso di Fedez

Il TG Pettegola del 3 maggio non poteva non parlare del discorso tenuto da Fedez durante la giornata dei lavoratori.

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che quotidianamente ti aggiorna su tutto quello che accade nel mondo del gossip e della cronaca rosa, ma oggi non poteva non fare un’eccezione affrontando anche un argomento un po’ più serio. Ovviamente ci riferiamo al discorso fatto da Fedez durante il concerto del 1 maggio.

Il rapper, come soltanto lui sa fare, ha smosso le coscienze degli italiani affrontando problemi più attuali che mai che hanno spaccato il popolo. Era impossibile, dunque, non citare quest’episodio di cui la nostra Francesca ve ne parlerà in maniera più approfondita all’interno del video, dove non possono mancare anche i migliori gossip del weekend.

Le 5 top news del 3 maggio del TG Pettegola: da Fedez e Stefano De Martino

Dopo la doverosa citazione a Fedez, si le restanti news appartenenti al mondo del gossip e dello spettacolo appartengono tutti ad Amici di Maria De Filippi. Si inizia con il cantante Sangiovanni che nelle scorse ore non ha potuto trattenere la commozione di fronte alle parole che la sua fidanzata, nonché ballerina, Giulia Stabile ha deciso di dedicargli nella sua lettera d’amore.

Si passa poi a giudici del serale. Iniziamo con Emanuele Filiberto. Quest’ultimo di recente ha voluto svelare al grande pubblico quanto è forte il legame che lo unisce a sua moglie Clotilde, raccontando tutto quello che lei ha fatto per lui. Si passa a Stash, leader dei The Kolors. La sua compagna, Giulia Belmonte, ha fatto una rivelazione su di lui. Infine, ma non per importanza, troviamo Stefano De Martino che ha deciso di trascorrere il weekend con l’unico amore della sua vita: il piccolo Santiago.

Chi di loro si aggiudicherà un posto alla finale di #Amici20? Lo scopriremo sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5, vi aspettiamo tutti per la SEMIFINALE ! pic.twitter.com/lXiR0oFUh3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 2, 2021

