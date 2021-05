Pronto a scoprire il tuo carattere grazie al nostro test di personalità con le immagini? Scegli un “occhio” e leggi le tue caratteristiche!

Cosa è nascosto davvero nel profondo della tua anima? Anche se questa domanda potrà sembrarti troppo seria per un test su internet, oggi abbiamo intenzione di scoprire chi sei… veramente.

Ma come?

Ovviamente con il nostro test degli occhi: scegli uno tra quelli che vedi in foto e noi ti diremo cosa si nasconde dentro di te.

Pronto a provare?

Test di personalità e immagini: scegli un occhio e scopri i tuoi segreti

Chi è che conosce veramente sé stesso?

No, tranquillo, non si tratta di una domanda di filosofia e non sei in una classe (virtuale) di liceo, per sostenere una delle interrogazioni di fine anno.

La nostra domanda vuole semplicemente (e per fortuna) introdurre solo il test di oggi!

Qui sopra vedi sei “occhi“, tutti diversi tra di loro: quale sarà il tuo occhio preferito?

Il nostro inconscio ed il nostro carattere non sono di certo qualcosa che possiamo dire di conoscere a menadito.

Spesso e volentieri ci sorprendiamo “da soli” comportandoci in maniere che mai ci saremmo aspettati… da noi stessi!

LEGGI ANCHE –> Test di personalità: scegli uno di questi lucchetti e scopri cosa ti vuole comunicare il tuo subconscio

Quante volte ti è capitato di pensare che qualcuno, nella tua vita (magari un fidanzato od un amico) si comportasse in maniera assurda?

Bene, la risposta (più o meno) è dentro di noi: solo che, spesso, non riusciamo a capire quale sia!

Il nostro test di oggi ti aiuterà a conoscerti meglio e a conoscere meglio anche gli altri (una volta che avrai saputo quale occhio sceglieranno).

Ti ricordiamo che, nonostante questi test siano pensati sulla base di dati statistici, non sono in nessuna maniera capaci di analizzarti “veramente“.

Sono pensati per farti (e farci) divertire: hanno uno scopo ludico!

Il responso del test degli occhi sul carattere

Bene, adesso dovresti aver avuto abbastanza tempo per scegliere uno dei sei occhi; scopriamo insieme che cosa rivela di te!

clessidra: se hai scelto il primo occhio, sei una persona che ha un grande bisogno di chiarezza e stabilità.

Sei abituato a fare “a pezzi” ogni questione, analizzando a fondo tutti gli aspetti e gli elementi prima di prendere una decisione o avere un’opinione.

Non sai ancora di essere una persona profondamente spirituale e filosofica.

Per te è importante arrivare a mettere insieme i pezzi, non trovare immediatamente la fazione a cui fare appello.

LEGGI ANCHE –> Trova l’assassino: metti alla prova le tue capacità di detective e risolvi il caso

punto interrogativo : come c’era da aspettarsi (forse), scegliendo il punto interrogativo hai rivelato di essere una persona molto misteriosa !

Non sei certo un tipo che mantiene la stessa linea di pensiero per tutta la vita. Ti piacciono le contraddizioni, cambi idea facilmente e ti capita di farti influenzare anche da una piccola sensazione o “ premonizione “.

Sei una persona che ama osservare da lontano , senza condividere quello che pensa o che crede: aspetti di essere assolutamente certo di qualcosa prima di affrontarla !

: come c’era da aspettarsi (forse), scegliendo il punto interrogativo hai rivelato di essere una persona molto ! Non sei certo un tipo che mantiene la di per tutta la vita. Ti le cambi idea facilmente e ti capita di farti influenzare anche da una piccola sensazione o “ “. Sei una persona che , senza condividere quello che pensa o che crede: aspetti di essere assolutamente di prima di ! occhio normale: le tue emozioni sono qualcosa che conosci a menadito e che ti aiutano a muoverti nel tuo mondo.

Il tuo “occhio” è ben aperto e non si fa influenzare dagli altri, anzi! Sei sempre attento a “leggere” alla perfezione le emozioni altrui e le tue, in modo da non sbagliarti.

Spesso, il tuo eccessivo “guardare” ti mette nella posizione di capire prima degli altri cosa succederà e di soffrire per questo.

Sei una persona estremamente sensibile e gentile, pronta sempre a dare una mano.

LEGGI ANCHE –> Sei sicuro di piacere davvero agli altri? Scopriamolo insieme grazie al test del vaso