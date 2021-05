Quante volte avresti voluto avere un manuale di segnali sulla coppia? Oggi ti sveliamo lo stato della tua relazione… grazie al tuo divano!

Sì, hai capito bene: oggi ti diremo se la tua coppia funziona o meno grazie al vostro… divano!

No, non parleremo del tipo di divano che avete comprato o di quanti soldi ci avete speso (un buon divano, dopotutto, è molto importante).

Vogliamo sapere come vi sedete sul divano: ci basterà quello per capire lo stato della vostra coppia!

Pronti a scoprire… come andranno le cose tra di voi?

Segnali sulla coppia: il test del divano per capire se state bene insieme

Ma come ti siedi… sul tuo divano?

Ti sembrerà una domanda piuttosto triviale: a fine giornata, anche se adesso lavoriamo quasi tutti in smart working, il divano rappresenta un vero e proprio rifugio.

Ci gettiamo sopra di lui in attesa della redenzione (che non arriva) e spesso è il primo luogo dove iniziamo a fare un buon sonnellino.

Ma questo completo d’arredamento è in grado di dirci molto sulla tua relazione e darci dei segnali sulla coppia molto chiari.

Siete in crisi o vi amate? Volete i vostri spazi o non avete intenzione di dividervi neanche per un secondo?

La posizione in cui vi sedete sul divano, quindi, può dirci molto dello stato attuale della vostra relazione.

Di certo, quando siamo da soli, il divano diventa spesso e volentieri la nostra tana: patatine, piatti mezzi vuoti, telecomandi ci stazionano come se fosse quello il luogo per loro.

In due, però, il divano diventa un vero e proprio termometro della coppia e non siamo solo noi a dirlo! Come riporta GQItalia, infatti, uno studio condotto dalla dottoressa Georgina Barnett ha messo in evidenza alcune posizioni “particolari“.

Ecco quali sono!

Separati ma a contatto

Ci sono diverse maniere di stare seduti sul divano senza stare vicini ma toccandosi.

Magari il tuo partner tiene le gambe o la testa poggiate su di te (o viceversa) oppure vi tenete per mano: insomma, fate in modo di mantenere un contatto.

Forse non è il momento più “passionale” della vostra relazione e avete bisogno di una mano per riportare una ventata di freschezza nella vostra coppia.

(O forse no: chi dice che il maintenance sex non sia comunque valido e fondamentale?)

Se volete provare qualcosa di innovativo potete provare i consigli degli esperti per iniziare i giochi di ruolo; se no, potete rimanere seduti comodamente sul divano.

La vostra coppia sta ancora molto bene!

Abbracciati e seduti sempre al centro

Questa è la posizione di tutte le persone che si trovano nel centro di una vera e propria “tempesta d’amore“.

Siete agli inizi della vostra relazione o forse tra di voi la passione non è mai calata.

Insomma, questa è la posizione delle coppie che sono ancora sotto l’influenza dell’ormone dell’amore e non riescono proprio a trattenersi.

Scommettiamo anche che non riuscite a stare seduti per troppo tempo: avete altro da fare!

Segnali sulla coppia: cosa vuol dire sedersi abbracciati ma seduti in un angolo

Tutto va bene… per uno dei due.

O meglio, senza creare inutili allarmismi: insieme state bene e la relazione procede (come tutte) tra alti e bassi.

Se, però, vi sedete sempre nello stesso angolo, con uno dei due che fa da “colonna portante” c’è il rischio che questa persona si senta pressata o responsabile di portare avanti la relazione.

Vale la pena, forse, interrogarsi sui meccanismi e le dinamiche del vostro rapporto.

Completamente separati

Avrai già immaginato qual è il segnale sulla coppia che ci da questa posizione. Forse questo non è il momento più adatto per voi due per stare insieme.

Magari la quarantena vi ha “costretti” insieme per troppo tempo oppure c’è un litigio (sotterraneo) che va avanti da tempo.

Insomma, questa posizione è quella che, più di tutte, indica problemi in vista: come vanno le cose tra voi due?

Su due divani diversi (addirittura)

Innanzitutto, congratulazioni. Avere due divani a casa presuppone che abbiate un salotto abbastanza grande per infilarceli. Evviva!

Fortunatamente, però, sedersi su due divani diversi non significa assolutamente che siete in crisi nera, anzi!

Entrambi date molta attenzione ai vostri spazi ed alle vostre esigenze e valutare l’individualità l’uno dell’altro con grande attenzione.

Certo, potrebbe anche significare che vi siete “stufati” di passare del tempo insieme (e questo non è mai un bene). L’unici che ci possono dare la risposta giusta… siete voi!

Allora, come vi sedete sul divano?

Ormai è ora che ci facciate caso: fate “il test” e capite davvero come vanno le cose tra di voi!