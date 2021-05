Le hobo bag sono solitamente portate di giorno per la loro praticità e capienza ma ultimamente sono stati creati modelli anche per la sera, per viaggiare, ecc. Scopriamo insieme le più belle e nuove di stagione nel dettaglio.

Le hobo bag non sono le più belle in assoluto nel magico mondo delle borse che la maggior parte delle donne venera ma sono comode e tutte ne abbiamo almeno una. Se così non fosse, è giunto il momento di comprare la vostra prima hobo bag e qui vi suggeriamo le migliori tra le novità 2021.

Hobo bag: quali scegliere in primavera

Luna Petite di Borbonese va portata di sera, con un abito chic. Costa 290 euro ed è come una caramella da sfoggiare anche con un tailleur dalle fantasie delicate. Creata in pelle ecosostenibile ha una targhetta in galvanica oro chiaro ed un nodo con anello decorativo. La realizzazione è completamente Made in Italy.

Non passa mai di moda The Bridge e la hobo bag in cuoio è un’ottimo investimento per il futuro perché come sa ogni fashion victim che si rispetti, fa parte di quei materiali che con il tempo diventano unici e molto più di valore. Costa 248 euro ed ha una linea essenziale, adatta per le giornate primaverili ed autunnali.

Il prodotto di Furla (325 euro) conquista soprattutto per il colore ricercato – talco in base al sito ufficiale del brand ma si avvicina un po’ al petrolio -. La pelle granata è sempre un tratto distintivo di qualità, ha una pratica tracolla interna regolabile e removibile ai lati, il logo del brand in metallo completa l’accessorio di cui sarà difficile fare a meno.

La borsa a spalla di Coccinelle nella foto sopra è scontata di ben il 50%, si trova quindi a soli 140 euro. Già solo per questo motivo, se vi piacciono le hobo bag, varrebbe la pena procedere all’acquisto, se poi si aggiunge il fatto del materiale (vera pelle) e la comoda misura media, non avete proprio scuse. Fa parte della linea Anais ed è nel colore classico che sta bene davvero con tutto lambskin white.

Decisamente fantastic la nuovissima hobo oversize di Red Valentino. Rossa, con fiocco xxl, ha cuciture tono su tono ed il design con fascia singola sembra urlare “a me gli occhi please”. Ha sia la fodera integrale che eleganti dettagli color oro e l’effetto wow è garantito. Il costo è di 209 euro.

Silvia Zanchi