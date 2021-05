Elodie compie 31 anni e regala ai fans nuove foto con il fidanzato: Marracash le fa gli auguri sui social e fa impazzire tutti.

Era il 3 maggio 1990 quando Elodie Di Patrizi nasceva in quel di Roma. Cresciuta in un quartiere periferico della capitale di cui è orgogliosa, non avrebbe mai immaginato che i sogni che aveva da bambina sarebbero diventati realtà.

Dopo una lunga gavetta fatta di serata in giro per locali, dopo un periodo difficile nel corso del quale aveva deciso anche di abbandonare la musica, per Elodie è arrivata la svolta. Il successo arriva con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Non vince, ma il suo singolo “Un’altra vita”, pezzo capolavoro che le ha donato Fabrizio Moro le dà la spinta per scalare le classifiche. Canzone dopo canzone, la Di Patrizi conquista un successo dopo l’altro.

Arriva il Festival di Sanremo, arrivano le hit, di nuovo Sanremo come cantante in gara e come primadonna accanto ad Amadeus e Fiorello e arriva l’amore di Marracash. L’artista, oggi, sta vivendo un periodo decidamente magico e, nel giorno del suo 31esimo compleanno, ha regalato ai fans tre nuove foto in cui è insieme al fidanzato Marracash che, con gli auguri social, ha fatto impazzire tutti.

Buon compleanno Elodie: gli auguri più belli dal fidanzato Marracash

Con il successo nella musica, per Elodie, è arrivato anche l’amore vero, quello con il rapper Marracash, incontrato per la hit Margarita. Tra una nota e l’altra, tra i due artisti è nato l’amore ed oggi sono sempre più felici e innamorati. “Tanti auguri a me”, ha scritto Elodie su Instagram e tra i tanti commenti di amici e fan che le hanno augurato buon compleanno non potevano mancare quelli di Marracash. “Auguri amore”, ha scritto il rapper. Due parole che hanno scatenato i commenti dei fan della coppia.

“Sua maestà il re e sua maestà la regina”, ha scritto una ragazza. “Grazie King“, ha aggiunto un altro utente. E ancora: “Che pazzo che sei”, “sei pazzo d’amore”.

Quella tra la Di Patrizi e Marracash è una storia importante come ha raccontato lei stessa:

“Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. – ha spiegato la cantante ad Icon – Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme”.