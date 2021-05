Elettra Lamborghini, avete mai visto le sorelle gemelle? Tripudio di bellezza

Elettra Lamborghini ha due sorelle, gemelle. Le avevi mai viste? La cantante le ha presentate sui suoi profili social.

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più amati del momento e non è difficile capirne il motivo. Elettra è simpatica, irriverente e dice sempre ciò che pensa. Caratteristiche che, unite alle sue canzoni orecchiabili, le hanno permesso di conquistare un posto nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ha scelto di seguirla anche in quest’avventura all’Isola dei Famosi, che la vede per la prima volta indossare il ruolo di opinionista.

Poco prima della diretta di oggi, però, la cantante di Musica e il resto scompare ha scelto di pubblicare un inedito scatto. Quale? Quello che la immortala insieme alle sue due sorelle, Lucrezia e Flaminia Lamborghini. Le due sono gemelle omozigote ed hanno destato la curiosità degli utenti della rete. Scopriamo insieme qualche curiosità in più sulle sorelle gemelle di Elettra e del forte legame che le unisce.

Lucrezia e Flaminia Lamborghini: chi sono le sorelle gemelle di Elettra Lamborghini

Ovviamente bisogna precisare che sulle sorelle gemelle di Elettra Lamborghini non si dispongono tantissime curiosità. In quanto, come i fedeli sostenitori della cantante sapranno bene, lei è molto protettiva per quello che riguarda la sua vita privata e tende a parlarne davvero molto poco.

Delle gemelle Flaminia e Lucrezia Lamborghini, però, sappiamo che sono nate nel 1999 e sono le piccole di casa. Per questo sono molto coccolate ed amate da tutti i membri della famiglia.

Lucrezia e Flaminia sono nate dal matrimonio tra Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini ed è impossibile non notare la somiglianza fisica che le accomuna, scopriamo insieme qualche piccola curiosità, di quelle disponibili in rete, sul loro conto.

Flaminia si è diplomata lo scorso anno presso il liceo artistico di Bologna, segno che anche lei, seppur in forma diversa, ama l’arte come le sue due sorelle maggiori Elettra e Ginevra, mentre Lucrezia si è da poco iscritta all’università ma non si sa qual è l’indirizzo che ha scelto per continuare con la sua formazione.

Lo scorso 26 settembre, le sorelle minori dell’opinionista dell’Isola dei Famosi sono state scelte per essere le sue damigelle durante la celebrazione del matrimonio con il produttore olandese Arojack.

Purtroppo non si è a conoscenza se le due gemelle, a differenza di Elettra, hanno un buon rapporto o meno con Ginevra Lamborghini. Quello che è noto è che tra lei ed Elettra non scorre affatto buon sangue. Tant’è che non è stata invitata perfino al suo matrimonio e tutt’ora non si conoscono i motivi di tale scelta.