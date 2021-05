Drusilla Gucci dopo l’Isola dei Famosi, che trasformazione: web scatenato

Drusilla Gucci, ospite in studio durante la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, incanta il web con il suo look.

Drusilla Gucci, dopo aver rispettato la quarantena, è arrivata nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 durante la quattordicesima edizione incantando tutti con il suo look. Dopo aver perso molto peso durante la sua permanenza in Honduras, avendo sofferto molto la fame, Drusilla si sta rimettendo in forma e, annunciata da Ilary Blasi, ha avuto un ingresso da vera star.

Durante le settimane che ha trascorso all’Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci ha letteralmente conquistato il pubblico del reality show con la sua personalità e i suoi racconti sui fantasmi. Nello studio dell’Isola dei Famosi 2021, però, ha sfoggiato tutta la sua bellezza.

Drusilla Gucci incanta il pubblico dell’Isola dei Famosi 2021: “Una figa pazzesca”

Drusilla Gucci è entrata nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 dopo Elisa Isoardi che, rientrata in Italia per un infortunio all’occhio, ha dovuto rispettare la quarantena prima di poter essere presente in studio. Se Elisa Isoardi non ha nascosto l’emozione per essere tornata in tv, Drusilla Gucci è apparsa molto serena.

Sorridente, con i capelli biondissimi, perfettamente cotonati, con un abito scuro ed elegantissimo, Drusilla ha raccontato di stare bene e di non fare altro che mangiare. Dopo un filmato in cui vengono mostrati i vari tentativi di Awed di conquistare le naufraghe singole, Drusilla ha la possibilità di salutare l’influencer. «La denutrizione ti dona» dice la Gucci. “Potrei diventare il tuo uomo ideale”, risponde Awed. “Non ci allarghiamo ora”, ribatte a sua volta Drusilla scatenando le risate dello studio.

Su Twiiter, l’arrivo in studio di Drusilla ha letteralmente scatenato il web che ha riservato all’ex naufraga tantissimi messaggi.

Possiamo soffermarci sulla bellezza di Drusilla. È una figa pazzesca sta sera 😍 #isola #tommasozorzi — -_Chiara_- (@_Chiara_98_) May 3, 2021

Che entrata da regina per Drusilla, io amo #isola — Lai. (@ziaaLai) May 3, 2021

Trucco e parrucco fanno miracoli che noi comuni mortali nemmeno con i filtri Instagram #isola #isoladeifamosi2021 — REGINA ISOHARD 👑🏝 (@dominium_89) May 3, 2021

Che miracoli fa il trucco! Drusilla da figlia di Fantozzi a superfiga!#isoladeifamosi2021 #isola — VIN 🇮🇹 (@Vincenz0Tw) May 3, 2021

Drusilla sei una deaa #isola — jessica (@jessicafrg90) May 3, 2021

Pur essendo stata eliminata e non aver accettato di restare sull’Isola per affrontare un percorso solitario, Drusilla ha comunque vinto la sua Isola dei Famosi 2021 avendo conquistato tutti i fan.