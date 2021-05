Bianca Guaccero esce allo scoperto: la foto del suo unico e vero amore

Bianca Guaccero prima della diretta di oggi di Detto Fatto ha mostrato al suo pubblico chi è il suo unico e vero amore della sua vita.

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo che giorno dopo giorno la segue e la supporta nella sua avventura a Detto Fatto. Per questo motivo non è difficile comprendere una certa curiosità da parte del pubblico del piccolo schermo di conoscere qualche aspetto in più in merito alla vita della conduttrice, che non di rado sceglie di accontentarli.

I telespettatori sono curiosi di sapere se c’è qualcuno che le fa battere il cuore e lei oggi ha deciso di rompere il silenzio prima della diretta su Rai 2, mostrando lo scatto del suo unico vero amore. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di sua figlia Alice Acolella! La bambina infatti è il suo unico vero amore e per questo motivo ha deciso di rivelarlo pubblicamente, accompagnando il tutto ad una foto della piccola che sembra essere più bella che mai ed uguale alla sua mamma!

Bianca Guaccero ha rivelato chi è il suo grande amore, facendo emozionare l’intero popolo del web di fronte al suo ultimo post.

Detto Fatto: Bianca Guaccero emoziona tutti prima della diretta

Bianca Guaccero ha deciso di pubblicare una foto di sua figlia su Instagram, utilizzando pochi e semplici parole, ma che arrivano dritte al punto, per far comprendere al suo fedele pubblico quanto è forte il legame che le unisce: “Il mio grande unico e vero amore!!!” ha scritto ed è impossibile non notare nemmeno la somiglianza fisica tra le due. Tant’è che a notare il tutto è stato anche Jonathan Kashanian che con Bianca collabora per la realizzazione di Detto Fatto.

“Ma quanto è cresciuta?!?” ha esordito il protagonista di Detto Fatto. “Ha i capelli di sua mamma uguali e spiccicati!” ha poi notato, ricevendo un certo consenso da parte degli utenti della rete che sembrano pensarla nel suo stesso modo. Bianca Guaccero, che di recente ha svelato un inedito retroscena in diretta, ha apprezzato il commento che il suo compagno di viaggio le ha lasciato, scegliendo di rispondere con un emoticon a forma di cuore.

Bianca Guaccero prima di Detto Fatto è venuta allo scoperto, mostrando al pubblico del piccolo schermo chi è il suo unico vero amore. Anche perché sembrerebbe che la bella conduttrice pugliese sia da qualche tempo single e che stia bene così da sola. Tanto ha già tutto quello che conta per essere felice ed ovviamente ci riferiamo alla presenza di sua figlia Alice nella sua vita.