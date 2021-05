Belen presenta il suo “amore” ma non convince i fan: impetuoso paragone

Belen Rodriguez ha presentato il suo amore su Instagram, ma i fan non perdonano e fanno un impetuoso paragone sui social.

Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram ha scelto di presentare ancora una volta quello che è il suo amore. Ovviamente stiamo parlando di Antonino Spinalbese, il ragazzo che da qualche tempo a questa parte le ha letteralmente rubato il cuore.

La bella modella argentina ha scelto di condividere su Instagram un primo piano del suo compagno, sottolineando come lui sia l’amore della sua vita e di come si sia prestato a farsi fotografare da lei per i social. Purtroppo però lo scatto non ha ottenuto il successo sperato dalla Rodriguez, in quanto gli utenti della rete hanno stroncato il post facendo paragoni impetuosi con il suo ex. Antonino Spinalbese non piace ai fan di Belen ed ogni occasione diventa buona per fare continui paragoni con il suo passato.

Gli utenti della rete, a distanza ormai di mesi, non riescono ancora a farsene una ragione della fine della storia tra Stefano De Martino e la Rodriguez.

Belen Rodriguez, i fan non perdonano: “Era meglio Stefano De Martino!”

Belen Rodriguez ha presentato ancora una volta il suo nuovo compagno al popolo della rete, ma quest’ultimo non è sembrato apprezzarlo più di tanto, lasciando commenti piuttosto acidi nei suoi confronti e sottolineando come secondo loro il paragone con Stefano De Martino non riesca proprio a reggere. Qui di seguito, infatti, vi riportiamo alcuni dei commenti che la bella modella argentina si è ritrovata sotto lo scatto che immortala tutta la bellezza di Antonino Spinalbese.

“Carino, è carino” ha esordito un utente della rete. “Ma Stefano è Stefano!” ha poi proseguito, bocciando Spinalbese. “Mi spiace, ma è cento mila volte meglio De Martino!” ha scritto un altro utente della rete. E ancora: “E’ inutile, non riesci proprio a convincerci con lui“.

La maggior parte degli utenti della rete sembra ancora sognare un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, tra l’altro quest’ultimo ha trascorso un dolcissimo weekend in compagnia di Santiago, ma i loro sogni sono molto più lontani della realtà. In quanto i due hanno definitivamente voltato pagina e la Rodriguez sembra essere più felice che mai al fianco di Antonino, con cui aspetta l’arriva della nuova piccola di casa: Luna Marie.

Il web ha stroncato Antonino Spinalbese, ma c’è anche chi lo ha difeso sostenendo che è inutile fare continui paragoni con Stefano De Martino, che rappresenta ormai un capitolo chiuso per la vita della showgirl argentina.