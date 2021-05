Anna Pettinelli, lite con Aka7Even ad Amici: “Ciuccio e presuntuoso”. La dura reazione

Anna Pettinelli, lite furiosa con Aka7even ad Amici 2021 ad un passo dalla finale: “Ciuccio e presuntuoso”. La dura reazione del cantante.

Dura lite tra Anna Pettinelli e il suo allievo Aka7even ad un passo dalla finalissima di Amici 2021. Sabato 8 maggio si svolgerà la semifinale del serale di Amici 2021 e per dare al proprio allievo tutte le chance di conquistare la finale, Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida a Sangiovanni il quale, tuttavia, non è stato gradito da Aka7even.

La Pettinelli ha deciso di mettere alla prova Sangiovanni, convinta che per Luca sia molto più facile cantare una canzone d’amore, proponendo un guanto di sfida sulle note di She nella versione di Elvis Costello. Anna Pettinelli ha così invitato sia Aka7even che Sangiovanni a scrivere la propria parte di testo restando fedeli alla melodia del brano. Una decisione che ha mandato in crisi Luca che, durante una telefonata, ha avuto un duro diverbio con la propria insegnante.

Aka7even replica ad Anna Pettinelli: “Non me l’hai mai detto neanche mia madre in 20 anni di vita”

Aka7even, convinto di essere sfavorito nel guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli vedendo in Sangiovanni una maggiore capacità di scrivere parti melodiche all’interno di un testo, ha espresso i propri dubbi ad Anna Pettinelli la quale gli ha ribadito di conoscerlo e di aver scelto il brano She perchè consapevole delle difficoltà che ha Sangiovanni quando deve cantare.

“Tu sei sempre il solito ciuccio e presuntuoso”, ha detto Anna Pettinelli usando le parole dette in una precedente discussione avuta con l’allievo. Tornato in casetta, Aka7even si è sfogato con Giulia Stabile e Sangiovanni.

“Sta cosa mi manda in bestia. Mi manda in bestia. Io presuntuoso? Per dire la mia devo essere presuntuoso? Mi sto trattenendo. La cosa che ha saputo dire è ciuccio e presuntuoso. Non posso più dire la mia. Non mi ha lasciato parlare e mi ha detto che sono ciuccio e presuntuoso. Presuntuoso non lo tollero, neanche mia mamma in 20 anni me lo ha mai detto. È la seconda volta che me lo dice”, sono state le parole del cantautore.



Aka7even è poi tornato in aula con la sua vocal coach per cominciare a preparare il guanto di sfida contro Sangiovanni senza, tuttavia, nascondere la propria rabbia.