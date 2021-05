Gli smartphone e la coppia possono andare a braccetto? La risposta, il più delle volte, sembra essere no: ecco come fare a migliorare la tua affinità di coppia… con il cellulare!

Quante volte ti è capitato di leggere articoli che demonizzano l’uso del cellulare e dello smartphone nelle relazioni sentimentali?

Molte, vero? (Visto e soprattutto che ne abbiamo parlato più volte anche noi).

Spesso, però, non ci rendiamo conto che, insieme ai tempi che avanzano, c’è anche bisogno di adeguarsi ai cambiamenti.

O, quantomeno, di “sfruttare” in positivo gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Ecco tre idee per includere lo smartphone nella tua vita sentimentale e “guadagnarci” in termini di felicità ed amore.

Affinità di coppia: ecco come migliorarla con lo smartphone

No, tranquilla.

Non ti chiederemo di mandare un SMS ad un numero con il tuo nome ed il nome del tuo compagno, per poi mandarti indietro una percentuale di affinità (ed un abbonamento a vita a servizi inutili).

Per quanto il calcolo dell’affinità di coppia sia divertente (lo facevamo anche con il MySecretDiary, te lo ricordi?), questo articolo non sommerà le lettere uguali dei vostri nomi per capire se siete perfetti insieme.

Oggi vogliamo darti tre idee per aumentare l’affinità di coppia e la vostra intimità usando lo smartphone.

Sì, hai capito bene, il nemico della coppia e delle relazioni, demonizzato in tantissimi articoli (anche nostri!) ed a ragione, oggi diventa il protagonista del nostro pezzo.

Ma come?

Semplicemente a causa di un vecchio detto: “Se non puoi combatterli, unisciti a loro“.

Vero, verissimo: il cellulare andrebbe abbandonato due ore prima di andare a letto e posato a faccia in giù quando sei con il tuo partner.

Parliamoci chiaro, però: quante volte riesci a compiere questi gesti?

Se la risposta è più simile a “mai” che a “sempre“, abbiamo pensato di darti tre idee per usare lo smartphone a tuo vantaggio.

Ecco quali sono!

Le idee per “conquistarsi” di nuovo usando lo smartphone

flirtare… al telefono! Ti abbiamo già dato alcune idee su come corteggiarsi online quando ti trovi a frequentare le app di dating o a flirtare con un tuo contatto.

Bene, questi consigli valgono assolutamente anche quando parliamo del tuo fidanzato o della tua fidanzata !

Certo, non devi scrivere una “ bio ” o attirare la sua attenzione con una foto profilo “reale”: il tuo compagno ti conosce già!

Flirtare online , però, è qualcosa che puoi continuare a fare, con messaggi in codice, occhiolini, battute e commenti “ piccanti “.

Insomma, vietato trattare i social del proprio compagno come un noioso alter-ego a cui non diamo mai attenzione!

Poco importa che siate sdraiati sullo stesso divano (o meglio, importa: qui ti abbiamo spiegato perché), senza nulla da fare.

Magari state entrambi controllando Instagram, guardando i Reels oppure leggendo dei tweet: quale momento migliore per “spezzare” la routine di questo?

Inviagli un messaggio sensuale (qui c’è la nostra guida per scriverli al meglio) e lascia che l’eccitazione faccia il resto!

chiamate: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta. Ormai i social ed le app di messaggistica sono talmente tante che ci siamo scordati che il telefono… può aiutarci anche in altre maniere!

Perché non iniziare a chiamarvi, invece di passare ore a messaggiare su WhatsApp?

Ricordi quando, tempo fa, passavi lunghe ore vicino al telefono (perché non era senza fili), chiacchierando con la tua cotta e sfogandoti di tutto?

Una chiamata può rappresentare un modo per “aprirvi” l’uno con l’altra a cui non avete mai pensato prima!

Insomma, non tutto il male (la tecnologia) vien per nuocere.

Bastano alcuni piccoli accorgimenti per rimettere la relazione e la vostra intimità ed affinità al giusto posto (quello che ora è occupato dallo smartphone).

Un tentativo non vi metterà in difficoltà: che ne dite di provare?