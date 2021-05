Quando si legge di qualche outfit tie dye subito si pensa alle maglie annodate che vengono colorate con la candeggina. In molti davano nuova vita a capi scoloriti usando proprio questa tecnica, economica e facile da realizzare in casa. Scopriamo i cinque must-have tie dye di stagione (da comprare).

La tecnica tie dye sembra sia nata in Giappone nell’ottavo secolo ma, come sappiamo, è tornata in auge con il movimento hippy – figli dei fiori che dopo essersi diffuso in tutti gli Stati Uniti negli anni Sessanta ha conquistato il mondo intero. Dopo uno stop prolungato si è nuovamente imposta prepotentemente all’inizio degli anni Novanta grazie alla cultura grunge ed oggi è più cool che mai. Vediamo i cinque must-have di stagione.

Tie Dye: ecco i cinque must-have che devi assolutamente avere

Guardando l’abito in pura seta di Anna Kosturova ecco che la mente ci catapulta in spiaggia in un battito di ciglia. La sfumatura vira dall’azzurro al rosa, la fascia legata in vita è regolabile e l’asimmetria crea il giusto movimento. Il prezzo è di 395 euro (già scontato del 10%).

La cintura in pelle di Gcds (nella prima foto) é 100% Made in Italy, ha il logo in evidenza e costa 143 euro. Ottima per completare un look basic come blue jeans e top monocromatico ma anche in match con una felpa tie dye come quella di Shein nell’immagine di copertina.

Simpatica, estiva e casual, la maglia a mezze maniche in jersey di cotone firmata dal brand francese Maje ha una stampa chic di palme nere che la rendono inconfondibile. La fantasia tie dye è sulle gradazioni del rosa e conquisterà le più femminili. Il prezzo è di 85 euro.

Se vi piace l’idea di essere alla moda ma la stampa multicolore vi sembra eccessiva, il pantalone sportivo di Missguided è ciò che fa per voi. Semplice e comodo, su Zalando è scontato del 10% a 26,99 euro. La vita alta ed il tie dye cream sottolineano un lato b pieno.

Le Vans sono state una vera e propria ossessione per molte di noi, anche per chi – come la sottoscritta – non è mai salita su uno skate. Il modello old skool con stampa tie dye è in vendita ad 85 euro sul sito ufficiale del brand e sarà sia la gioia per le più nostalgiche che una bella scoperta per chi non ha mai comprato queste scarpe. Con la possibilità di personalizzarle, poi, le variabili sono pressoché infinite.

Non serve essere giovani per portare un capo o un accessorio tie dye, anzi! L’unico requisito necessario è la voglia di “osare”, di sentirsi libere e uniche, proprio come questa antica – ma sempre nuova – stampa.

Silvia Zanchi