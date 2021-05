A tutti (crediamo) è capitato almeno una volta nella vita di dire: “Aiuto, sono fidanzata ma mi piace un altro!”. Ecco cosa puoi fare (secondo noi).

Hai una relazione da uno, due, tre, quattro (e chi più ne ha più ne metta) anni.

Vi amate, tutto procede a gonfie vele, non riesci a vederti con nessun’altro e neanche puoi immaginare il giorno in cui vi lascerete.

Succede, però, che improvvisamente ti trovi a fare fantasie su un’altra persona: magari l’hai appena conosciuta oppure ti rendi conto, di punto in bianco, di avere una bella cotta nei suoi confronti.

Aiuto! Cosa puoi fare adesso?

Non preoccuparti: ti aiutiamo noi!

“Sono fidanzata ma mi piace un altro”: ecco perché

Ok, facciamo un profondo respiro e calmiamoci.

Magari ti sei svegliata oggi con questo pensiero oppure sono giorni che ti tormenti perché hai incontrato una persona che ti piace molto.

Peccato che questa persona ed il tuo attuale fidanzato non coincidano tra di loro!

Bene, calmiamoci e parliamone insieme: se sei fidanzata ma ti piace un altro, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo davvero alla tua relazione.

Il primo pensiero da fare, infatti, è questo: che cosa rappresenta questa “cotta” improvvisa?

Probabilmente nulla ma, di certo, sei solo tu l’unica che può sapere che cosa si nasconda davvero dentro di te.

LEGGI ANCHE –> Perché non fai fantasie intime sul tuo partner? Ecco qual è il motivo

Ogni relazione è unica e particolare e anche le sue dinamiche sono difficilmente individuabili dal di fuori.

Se, però, hai paura che una cotta per un altro sia il segnale che la fine è imminente vogliamo rassicurarti.

Avere una cotta per qualcuno che non sia il nostro fidanzato è assolutamente normale!

Certo, non capita tutti i giorni e non capita a tutti.

Però è normale che, in anni ed anni di relazione, ti possa capitare di incontrare qualcuno con cui hai un feeling particolare: non c’è niente di male in questo!

(Anzi, immagina anche che la situazione potrebbe ribaltarsi: anche il tuo partner, in qualsiasi momento, potrebbe incontrare qualcuno che gli piace!).

Che cosa puoi fare se ti piace una persona (che non è il tuo fidanzato)

Riconoscere di avere una cotta è il primo passo per capire che cosa sta succedendo nel tuo rapporto di coppia.

L’altra persona è qualcuno che ti interessa e che ti stimola ma di cui non ti preoccupi molto oppure ti dà qualcosa che il tuo partner non riesce più a darti?

Il vero problema, infatti, è tutto qui.

Se hai conosciuto qualcuno (o ti sei resa conto che ti piace un’altra persona), dovresti chiederti se c’è un motivo “nascosto“.

Non si tratta “solo” di attrazione fisica o della chimica che può stabilirsi tra voi due: spesso e volentieri, infatti, una persona ci piace proprio perché si prende cura di un “bisogno” che viene trascurato dal nostro partner.

LEGGI ANCHE –> Lo “fai” per dovere? Ecco quando avere rapporti di routine è un bene per la tua vita intima

Potrebbe trattarsi di bisogni intimi, sentimentali o semplicemente di avere qualcuno accanto che non vi “ignora“: insomma, tutti segnali che c’è qualcosa, a prescindere dalla nuova “cotta” che non va.

Se i problemi sono veri, concreti e reali allora che ti piaccia un altro è l’ultimo dei tuoi problemi.

Con ogni probabilità, infatti, l’altro è semplicemente una “scusa” per evitare di capire cosa c’è davvero che non va nella tua relazione!

Quando avrai capito che cosa succede davvero tra te ed il tuo compagno (e la tua nuova crush) avrai la possibilità anche di prendere una decisione.

Ovviamente le tue opzioni sono due: puoi far finta di niente e lasciare che la “cotta” termini, prima o poi, oppure lasciare il tuo compagno e lanciarti in una nuova relazione.

Entrambe queste soluzioni sono valide, a patto che tu sia rispettosa dei sentimenti altrui ed eviti di agire dietro le spalle di qualcuno.

Per sapere cosa fare, però, devi essere sicura, il più possibile, della decisione che prenderai.

Adesso, quindi, devi affrontare i sentimenti per questa cotta: cosa rappresentano e cosa dicono del tuo rapporto, veramente?