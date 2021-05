Panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma: la versione low carb

La panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma potrebbe diventare il vostro dessert estivo preferito. Scopriamo come prepararla in una versione low carb e senza zuccheri raffinati.

Scopriamo come preparare una deliziosa e raffinata panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma, un dessert goloso, dal gusto unico e anche sana perché preparata con ingredienti genuini, a basso contenuto di carboidrati e senza zuccheri raffinati.

Panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma: gli ingredienti ed il procedimento per prepararla

La ricetta della panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma è stata creata dalla food blogger della pagina Instagram food_n_goodlife

presentata come un dolce che non passa mai di moda:

“La panna cotta al cocco con gelée di mango e curcuma è un dolce buonissimo, piace a tutti e non passa mai di moda.

Oggi vi presento la mia versione low carb e senza zucchero raffinato.

Questa ricetta è facilissima e molto golosa, ottima da servire come dessert di fine pasto. È un dolce adatto soprattutto al periodo estivo, perfetto per una cena o pranzo in giardino o in terrazza, è molto raffinato e bello da presentare. Questo dessert si prepara in anticipo e per questo è l’ideale quando abbiamo ospiti o non vogliamo ritrovarci a fare tutto all’ultimo minuto.

Come tutte le mie ricette è senza glutine e a basso contenuto di carboidrati.

La ricetta di questo dessert estivo è per 7/8 persone.

Scopriamo quali sono gli ingredienti e come prepararla”

Gli ingredienti

“•1 mango maturo

•500 ml di panna fresca liquida

•250 ml di latte di cocco

•Succo di mezzo limone

•14 g. Di gelatina in fogli o colla di pesce

•Mezzo bicchiere di acqua

•Un pizzico di curcuma

•Aroma: 1 cucchiaino di vaniglia o in alternativa mezza bustina di vanillina

•Dolcificante: 4 cucchiai di eritritolo o 5 di fruttosio puro”

Il Procedimento

“1) Laviamo, sbucciamo e tagliamo a pezzi il mango.

2)Mettiamolo in un mini mixer con mezzo bicchiere di acqua, il succo di mezzo limone, la curcuma, 2 cucchiai di fruttosio puro o 1 di eritritolo e frulliamo bene.

3)Mettiamo a mollo in acqua 4 g. di gelatina in fogli o colla di pesce.

4) Versiamo il mango ridotto in purea in un pentolino, portiamolo leggermente a bollore e togliamo dal fuoco; a questo punto aggiungiamo la gelatina ben strizzata e mescoliamo, se necessario per renderlo ancora più liscio e omogeneo useremo un frullatore ad immersione e poi lasciamo la gelée da parte a raffreddare.

5)Quando il mango è tiepido lo versiamo nello stampo da plumcake in silicone (in alternativa rivestiamo con la pellicola uno stampo classico) e mettiamo in frigo per almeno 3 ore.

6) quando la gelée sarà ben soda iniziamo a preparare la panna cotta, mettiamo a mollo in acqua fredda 10 g. di gelatina o colla di pesce;

7) versiamo la panna liquida in un pentolino con il latte di cocco, i 3 cucchiai di fruttosio o il dolcificante scelto e mettiamo sul fuoco, mescolando con attenzione portiamo leggermente a bollore;

8) a questo punto aggiungiamo l’aroma scelto e la gelatina ben strizzata mescoliamo bene il tutto affinché la gelatina si sciolga, togliamo dal fuoco e facciamo raffreddare.

9)Quando la panna cotta al cocco sarà tiepida potremo versarla sulla gelée di mango che ora sarà ben soda, dopodiché la metteremo in frigo per almeno 8 ore.

10) Trascorso il tempo potremo capovolgere il dessert su un piatto da portata e decoriamo a piacere con cocco, mango, erbe aromatiche fresche o quello che preferite. Servire fredda.

Consigli utili

• Possiamo decidere di servire la panna cotta al cocco in bicchieri monoporzione;

•Per aromatizzare potremmo aggiungere un bicchierino di limoncello in sostituzione alla vaniglia.

Per restare sempre aggiornati sulle novità seguitemi su Instagram @food_n_goodlife

O visitate il mio blog www.foodandgoodlife.com”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁__꧂ (@food_n_goodlife)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁__꧂ (@food_n_goodlife)