Jolanda e Leonardo Renga, sono i figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga: l’attrice racconta come la loro nascita le abbia salvato la vita.

Jolanda e Leonardo sono i figli di Ambra Angiolini e Francesca Renga. Jolanda, 17 anni e Leonardo, 15 anni sono i due grandi amori dell’attrice che parla spesso di loro nelle interviste non trattenendo l’emozione.

Ambra, in particolare, ha spesso ringraziato la figlia Jolanda che, con la sua nascita, le ha salvato la vita. In passato, la Angiolini ha sofferto di bulimia come ha raccontato nel libro InFame. Ambra ha cominciato a soffrire di bulimia quando aveva 15 anni. A salvarla è stata proprio la nascita di Jolanda.

«Poi, a un certo punto, è arrivato un architetto che non aveva né mani né gambe, era un uovo. Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra. Mi ha dato uno strano benessere sulla faccia, ha tappato i buchi, ha reso tutto brillante», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo a novembre 2020.

Jolanda e Leonardo Renga, le dediche di mamma Ambra Angiolini

Innamorata di Jolanda e Leonardo, Ambra Angiolini si lascia andare spesso a delle bellissime dichiarazioni d’amore per i suoi figli come ha fatto in occasione del 17esimo compleanno della primogenita.

“Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia…. Meno male che non ti sei spaventata dei miei “interni” ed hai cominciato subito a ridere….. continua ….. TI AMO”.



Anche in occasione del compleanno del figlio Leonardo, Ambra si è lasciata andare ad una dolcissima dedica pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto scattata qualche anno fa.

“Ho partorito la parola amore e sei uscito tu… AUGURI AMORE MIO”.

Dopo la fine della lunga storia d’amore che hanno vissuto, Ambra e Francesco Renga sono riusciti a trasformare quell’amore in un affetto vero e sincero crescendo insieme i figli e donando loro tutta la serenità di cui hanno bisogno.