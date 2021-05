Che fretta c’era maledetta primavera? Se te lo sei chiesto, come Loretta Goggi, ecco spiegato perché innamorarsi in primavera è così facile.

Inutile fare finta di non conoscere il brano più famoso di Loretta Goggi, che ha compiuto 40 anni lo scorso Febbraio, e che tutti abbiamo cantato a squarciagola.

Parliamo, ovviamente, di “Maledetta primavera“, canzone decisamente in linea con il momento attuale.

Siamo al 2 Maggio e la primavera è nel pieno della sua esplosione: e quante volte ti è capitato, proprio in questo periodo, di perdere la testa per qualcuno?

Non preoccuparti: la scienza ci ha dato una risposta chiara!

Innamorarsi in primavera: ecco perché è così facile

Ok, va bene, Loretta Goggi lo ha cantato e noi lo abbiamo sentito nel profondo.

Ma ancora dobbiamo capire perché innamorarsi in primavera è così semplice!

Obiettivamente, infatti, questo è il periodo dell’anno nel quale può capitare di perdere la testa per qualcuno che non lo merita.

Non si tratta di semplici sbandate ma proprio di momenti in cui ci sembra di essere più “vulnerabili”.

Anche tu sei rimasto scottato o scottata da una persona conosciuta negli ultimi mesi? Guardando indietro, trovi che nel tuo passato sentimentale le relazioni primaverili siano le peggiori?

Bene è arrivato il momento di capire cosa si nasconde dietro l’amore “frettoloso” della primavera.

Partiamo dalle spiegazioni scientifiche e passiamo a quelle di “costume”:

serotonina, ossitocina, dopamina e testosterone : e no, non è un’interrogazione di chimica !

Con l’arrivo della primavera tornano anche gli ormoni , in valori più alti e decisamente più agguerriti !

Tra tutti, quindi, l’ormone dell’amore (di cui ti abbiamo parlato qui) e gli ormoni che regolano la felicità e l’attrazione fisica .

Il sole ti fa produrre più vitamina D; la vitamina D ti rende più felice; gli altri ti sembrano, improvvisamente, molto più attrenti!

: e no, non è un’interrogazione di ! Con l’arrivo della primavera tornano anche gli , in più e decisamente più ! Tra tutti, quindi, (di cui ti abbiamo parlato qui) e gli ormoni che regolano la e . Il sole ti fa produrre più vitamina D; la vitamina D ti rende più felice; gli altri ti sembrano, improvvisamente, molto più attrenti! ferormoni: ultimi, ma non per questo meno importanti, sono anche i ferormoni: che il tuo naso giochi un ruolo importante in intimità te lo avevamo già detto.

Il naso e l’odore influenzano in maniera preponderante le tue relazioni: non c’è da stupirsi, quindi, che l’arrivo della primavera “amplifichi” tutti i tuoi sentimenti!

via ai cappotti : anche se il meteo non è sempre dalla nostra parte , è indubbio che il ritorno del sole giochi un ruolo importante nella nostra sensualità .

Potendo (tutti) scoprirci un poco di più siamo (tutti) di conseguenza, più attraenti! Gambe , braccia , spalle : tutto torna a farsi vedere e tutto torna a farci desiderare ancora di più gli altri!

: anche se il meteo non è sempre dalla , è indubbio che il ritorno del sole giochi un nella nostra . Potendo (tutti) un poco di più siamo (tutti) di conseguenza, più attraenti! , , : tutto torna a farsi vedere e tutto torna a ancora di più gli altri! stress? Mai sentito: o meglio, presto dimenticato! L’arrivo della primavera coincide anche con il sollevarsi della seasonal depression dalle nostre spalle.

Esiste infatti un’ansia d’autunno che “termina” nel momento in cui la primavera torna a farsi sentire.

Ecco, quindi, che nonostante i problemi e le paure, le ansie e gli inciampi esistenziali, l’arrivo della primavera ti fa, in ogni caso, ben sperare per il futuro.

Ora, non diciamo che per tutti sia esattamente lo stesso, questo no.

Indubbiamente, però, il riscaldarsi delle giornate e le ore di sole in più contribuiscono a rendere tantissime persone più “felici” e meno concentrate sui lati negativi della vita.

Il risultato? Ogni relazione, ogni rapporto ed ogni persona ti sembrano… decisamente meglio del solito!

Insomma, adesso che è primavera (inoltrata) meglio fare attenzione, rimanere con gli occhi aperti e non “cascare” nella trappola.

Oppure, sapendo che tutti i nostri sentimenti sono amplificati e più “leggeri” è meglio darsi alla “pazza gioia” e godersi tutte le esperienze?

La scelta, ovviamente, sta a te: cosa farà per te questa “maledetta primavera“?