Domenica Look of the Day: moda mare con i costumi Me Fui!

Oggi è domenica, e sapete tutte di cosa parleremo oggi ! Brave! Oggi parliamo di…Moda Mare! Continuiamo lo studio dei trend in fatto costumi, sandali e accessori, puntando la lente di ingrandimento sui costumi del brand Me Fui delle sorelle Rodriguez!

Sappiamo oramai che la domenica è dedicata interamente alla…Moda Mare. Perché anche se siamo ancora lontane dalla stagione balneare, le temperature continuano ad essere più autunnali che primaverili, e non sapremo in che modo e se potremmo goderci in maniera spensierata l’estate, il mare o la piscina, continuiamo noi a studiare tutto ciò che ha a che fare con i trend rilegati alla moda mare. Non possiamo mica farci trovare impreparate!

Per questo motivo oggi il nostro focus riguarderà la linea di costumi delle sorelle Rodriguez dal nome Me Fui e gli accessori più giusti a contornare il nostro look marittimo. Perché, voi fashion addicted, sapete bene che gli accessori giusti non possono mancare, neanche sotto il sole cocente di Agosto!

Allora, entriamo nel vivo di questo Look of the Day della domenica. Siete pronte?

Domenica Look of the Day: Moda mare! Focus sui costumi della linea Me Fui delle sorelle Rodriguez e sugli accessori più giusti, anche in spiaggia!

I colori, i tessuti, le fantasie e tutto ciò che viene proposto dai brand di lusso, e che poi diventano dei veri e propri trend nelle varie collezioni e settimane della moda, influenzano in modo inevitabile anche l’abbigliamento che ha a che fare con la stagione balneare.

Come ogni settimana, studieremo nello specifico un dettaglio, da non poter farci sfuggire per non farci trovare impreparate durante le nostre “sedute” con il sole accecante e la sabbia rovente. Ed oggi parleremo, quindi, di una linea di costumi delle sorelle, nonché modelle, imprenditrici, conduttrici e show-girls, Rodriguez.

Avete vicino a voi la lente d’ingrandimento? Ecco, tiratela fuori dal vostro cassetto e osserviamo più da vicino…i costumi Me Fui!

Ad un primo colpo d’occhio troviamo alcune delle tendenze in fatto di costumi di cui avevamo parlato nel Look of the Day moda mare precedente, quindi i tessuti laminati, e le fantasie animalier. In quanto a forme, i costumi di questa linea sono molto sgambati, e coprono veramente molto poco. Ma indossare uno di questi costumi dona sicurezza non perché coprano (perché non lo fanno assolutamente), ma perché mostrano una donna sicura e femminile, che non ha necessità di coprirsi, perché è a suo agio con il proprio corpo. Perché ognuna di noi è bella per quello che è! Siamo diverse e imperfette, ma sempre tutte bellissime!

Di sicuro le forme di questo brand sono la vera innovazione in fatto di costumi: lo slip con due piccole fascette laterali, o il reggiseno con i lacci che vanno intrecciati fino all’ombelico, o addirittura il costume in tonalità black&white, molto classy in fatto di moda mare, con tessuto crochet, o più semplicemente all’uncinetto. Questi si che sono costumi che non possiamo farci scappare!

In fatto di accessori invece, oggi parleremo di alcune cose che non dovranno mancare: la borsa mare e il cappello.

Capisco che quando si vada al mare, tendiamo caricarci il borsone della palestra per poter portare con noi dieci creme solari diverse, racchettoni con tanto di pallette in sostituzione, due teli mare, saponi ecc ecc. Ma dobbiamo ricordarci che un outfit non è mai bello abbastanza, se abbiamo sbagliato con gli accessori. Quindi: eliminate il superfluo. Portate solo il necessario, perché nella vostra borsa mare entrerà solo il necessario! Optate per una borsa mare media misura, in paglia o in tessuto crochet, nelle colorazioni neutre, magari con qualche piccolo inserto colorato.

Così sarete già a buon punto, ma non perfette!

Le scarpe: mai arrivare in spiaggia con le infradito. Mai! Utilizzate un sandalo trendy, come un sandalo alla schiava, o perché no, una zeppa color beige, magari modello espadrillas, e poi portatevi nella vostra borsa mare trendy un paio di flip flop, da utilizzare solo se necessario!

E adesso parliamo d’abbigliamento: curate anche quello! Optate per un vestitino, magari bianco, con inserti in pizzo. Utilizzate dei cardigan taglio Kimono, sia sopra il vostro abito che come copri costume. Abbinatelo ai colori del vostro swimwear. Potete creare lo stesso effetto utilizzando una camicia oversize, magari a righine verticali bianche e blu, da indossare prima come abito e poi come copricostume! E vi sentirete subito in un resort alle Maldive!

Chiudete il tutto con un cappello di paglia, che oltre ad essere super chic, copre il volto e protegge da eventuali scottature. La tintarella è bella, la scottatura no!

Siamo sempre più pronte ad aprire la nostra stagione balneare. Nel frattempo che il tempo ce lo permetta, noi ci incontreremo qui, ogni domenica, per studiare e analizzare i trend in fatto di moda mare. Ve lo prometto, sarete uniche!

Emanuela Cappelli