Se non sai come perdere 10 kg in pochissimo tempo, potete seguire qualche piccolo consiglio, scopri quale.

Il vostro obiettivo è perdere peso in poco tempo? E’ sempre possibile farlo senza alcuna fatica e perdere diversi chili? Capita a tute di ritrovarsi con qualche chilo di troppo e in vista soprattutto dell’estate si ha voglia di perdere peso. Se siete alla ricerca di una forma fisica perfetta e volete perdere circa 10 kg in pochissimo tempo, scopriamo se è possibile seguendo qualche piccolo consiglio.

Come perdere 10 kg in pochissimo tempo?

Si corre sempre ai ripari soprattutto in vista della prova costume e in particolar modo quando l’ago della bilancia si è spostato verso destra di molto. Se il vostro peso corporeo è aumentato di circa 10 kg è possibile rimettersi in forma in poco tempo?

Non possiamo darvi una risposta corretta se non il nutrizionista, non sempre è facile perdere peso in poco tempo, il rischio è di andare incontro all’effetto yo-yo. Quando si perdono troppi chili in poco tempo c’è il rischio di riprenderli dopo poco. Sicuramente per poter perdere peso velocemente sarà necessario attivare il metabolismo in modo che il vostro organismo sia capace di perdere più calorie. Ecco alcuni trucchi per accellerare il metabolismo.

Certo che bisogna tener conto di diversi fattori età, stile di vita, eventuali patologie e intolleranze, motivo per cui il nostro consiglio è di rivolgersi ad un medico. Ecco alcuni consigli da seguire.

Sicuramente non vanno eliminate dalla dieta frutta e verdura che non solo contengono sali minerali, vitamine, antiossidanti, ma apportano le fibre che svolgono un ruolo importante a garantire la corretta funzionalità intestinale. Infatti le fibre aiutano anche in caso di stitichezza e non solo aumentano anche il senso di sazietà e non vi inducono a mangiare troppo.

Anche le proteine sono fondamentali ma andrebbero scelte quelle magre, non dovrebbero mai mancare in una dieta sana ed equilibrata. Sicuramente quando si devono perdere un bel pò di chili sarebbe opportuno nella prima fase preferire alimenti come frutta, verdura, proteine e cereali, quindi abolendo alimenti grassi e zuccheri. Quindi preferite carni bianche e magre, pesce, il bianco dell’uovo e formaggi magri. Ricordate di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno, preferendo acqua naturale e non gassata.

Inoltre evitate di condire le pietanze con sale, ma prediligete le spezie ed erbe aromatiche come origano, zenzero e peperoncino, non tutte sanno che queste spezie aiutano a bruciare più calorie. Per perdere peso sicuramente è consigliabile mangiare pasti poco abbondanti ma 5 volte al giorno. Ricordate che per mantenere attivo il metabolismo è necessario mangiare regolarmente 5 pasti nell’arco della giornata:

colazione

spuntino

pranzo

spuntino

cena

Solo in questo modo potreste perdere peso, il vantaggio di assumere pasti leggeri non renderete neanche difficile e lenta la fase digestiva.

Associate il tutto ad una regolare attività fisica così da perdere peso facilmente bruciando più calorie, ma non affaticatevi troppo basta anche una semplice passeggiata. Il vantaggio di svolgere una regolare attività fisica è mantenere attivo il metabolismo e quindi si potrebbe perdere peso. Ricordate che a colazione potete mangiare frutta o yogurt magro accompagnato da cereali o frutta secca così da apportare energia giusta per iniziare la giornata correttamente.

Ma se andate incontro ad attacchi di fame, sgranocchiate delle carote crude, finocchi o mandorle, evitate snack light che non sempre lo sono. Quindi se volete dimagrire parlatene sempre con il nutrizionista, noi vi abbiamo lasciato solo dei consigli utili, ma una dieta mirata e specifica studiata per voi è la soluzione migliore.