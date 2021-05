Test: quale farfalla ti piace di più? Scopri cosa rivela la tua scelta

Il test psicologico di oggi analizzerà la tua preferenza in fatto di farfalle e tirerà fuori alcuni aspetta della tua personalità.

Ti piacciono le farfalle? sapevi che simbolicamente la farfalla rappresenta l’anima e il soffio vitale, la rinascita e la libertà? I suoi colori e le sue forme potrebbero attirare le nostre preferenze per motivi radicati nel nostro inconscio e queste scelte rivelano sempre qualcosa su noi stessi. Sei pronto a conoscerti meglio e a perseguire la strada verso la felicità? Conoscersi meglio significa realizzare i nostri desideri e far emergere la nostra vera natura, una libertà che fa rima con felicità.

Test: dimmi quale farfalla ti attrae e ti dirò chi sei veramente

Guarda l’immagine e rispondi ad una semplicissima domanda: quale farfalla preferisci?

La tua farfalla preferita ti mostra un lato nascosto della tua personalità.

Se hai scelto la:

Farfalla n. 1

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima farfalla sei una persona con una grande vena creativa che ti rende estrosa. Questo non ti imbarazza ma ti rende felice, la tua personalità creativa ti fa sentire al centro dell’attenzione e lo sguardo delle persone meravigliate al tuo passaggio ti fa sentire viva. Non temi il giudizio di nessuno e non ti importa se volano commenti negativi su si te, per te conta solo essere quello che sei e rispettare te stessa.

Farfalla n. 2

Se hai la seconda farfalla sei una persona che aspira alla perfezione. Organizzata, ordinata, precisa e puntuale, niente sfugge al tuo controllo, questi elementi fanno parte di te. Ami valutare tutte le opzioni prima di prendere decisioni, non ami il rischio e le cose pensate e decise al momento, gli imprevisti sono qualcosa che mal tolleri. Forse dovresti imparare a fare come le farfalle, ovvero a vivere la vita con più leggerezza.

Farfalla n. 3

Se hai scelto la farfalla numero 3 sei una persona molto calma e serafica. La tua vita è all’insegna della semplicità, non ami gli eccessi e non desideri conflitti e cose complicate. Questa tua fissazione per la pace ti fa mordere spesso la lingua e ti trattieni senza dire quello che realmente pensi. Dovresti imparare a lasciarti andare, i confronti possono rivelarsi anche molto costruttivi.

Farfalla n. 4

Se la tua preferenza è la farfalla 4, sicuramente sei una persona con un’animo molto generoso. Tendi sempre a fare in modo di far stare bene gli altri anche se questo fa stare male te. Sei una persona saggia e fidata. Dovresti imparare a cogliere le opportunità che la vita ti offre anche quando coglierle significa togliere qualche attenzione agli altri.

Farfalla n. 5

Se hai scelto la farfalla n. 5, sei una persona con una personalità che brama novità. Odi la routine. Fare a lungo le stesse cose, lo stesso lavoro, incontrare solo le stesse persone ti fa sentire stretta. Sei attirata dall”ignoto e dalle nuove esperienze. Sempre pronta ad imparare da chi è diverso da te, nella diversità vedi molte opportunità.

Farfalla n. 6

Se hai scelto la farfalla n. 6 sei una persona estremamente determinata, sai cosa vuoi e come ottenere ciò che ti prefiggi, non tengono ostacoli davanti ai tuoi obiettivi. La testardaggine è l’elemento che più ti caratterizza. Hai un grande cuore e la tua famiglia è il tuo pilastro, i tuoi obiettivi coincidono con il benessere dei tuoi cari.