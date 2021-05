Stefano Fresi è un attore teatrale e cinematografico ma prima di tutto è un musicista: è infatti un vocal coach e un insegnante di musica.

Classe 1974, Stefano Fresi è uno degli attori comici del gruppo di Edoardo Leo, insieme al quale si è imbarcato nella lunga avventura cinematografica di Smetto Quando Voglio, un’irriverente commedia italiana sulla tragicomica situazione dei lavoratori dell’università e della ricerca italiana.

È sposato con l’attrice e sassofonista Cristiana Polegri, famosa performer di musica jazz impegnata da anni nel convincere il pubblico che una donna può essere una jazzista e una sassofonista di talento, anche in un panorama musicale generalmente abitato da musicisti di sesso maschile.

Tutto (e anche di più) su Stefano Fresi

Il suo debutto televisivo assoluto avvenne nella storica fiction rai Un Medico In Famiglia. All’epoca Fresi venne ingaggiato per interpretare il personaggio di Rosalbo Torello, cugino “cattivo” dell’altro Torello, marito di Cettina.

All’epoca infatti Fresi interpretò un personaggio negativo che tentò di impossessarsi dell’attività economica dello zio. Naturalmente si trattava di un’interpretazione leggera e dalla venatura comica, adatta sia al tono generale della serie sia all’attitudine dell’attore.

Un personaggio vagamente simile, cioè disposto a delinquere pur di ottenere un ritorno economico, è stato quello interpretato nella serie cinematografica Smetto Quando Voglio.

Nei film Fresi era un ricercatore universitario laureato in chimica. Ridotto alla miseria aveva trovato un lavoro sottopagato come cameriere, ma viene coinvolto nel progetto di un ex compagno di università, che spera di poter contare su di lui per sintetizzare sostanze stupefacenti completamente nuove: non essendo ancora state scoperte, non potevano essere considerate illegali e quindi la loro vendita non avrebbe potuto essere perseguita.

Lo strampalato piano di un gruppo di amici dà vita quindi, per ben tre film di grande successo, a gag e situazioni comiche a non finire.

Insieme a Edoardo Leo, Fresi è anche stato coinvolto nel progetto di rifacimento del Re Leone in digitale, sbarcato nei cinema non troppi anni fa. I due vennero scelti per doppiare il duo comico Pumbaa e Timon (e non è difficilissimo indovinare chi doppiava l’uno e chi doppiava l’altro!).

Molto di recente però Stefano Fresi si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo partecipando allo spettacolo Canzone Segreta, prodotto dalla RAI.

Nella puntata di cui era ospite l’amico Luca Argentero, Stefano Fresi venne invitato a interpretare un vecchio successo di Fabio Concato: Sexy Tango.

Dimostrando di essere perfettamente a suo agio al pianoforte e di essere uno showman di grande livello, l’attore ha letteralmente conquistato il pubblico: gli spettatori sono stati incantanti anche dal grande legame di amicizia con Argentero, che stava letteralmente friggendo sulla poltroncina mentre Fresi interpretava la sua canzone segreta.

Nome e Cognome: Stefano Fresi

Data di Nascita: 16 Luglio 1974

Città di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: circa 180 cm

Instagram: stefano_fresi