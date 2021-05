Chi è Sangiovanni, il cantante di Amici 20: età, vero nome, altezza, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Sangiovanni è un cantante di Amici 20. E’ il più giovane allievo della ventesima edizione della scuola di Maria De Filippi. Nonostante sia giovanissimo, è riuscito a conquistare un banco nella scuola più famosa d’Italia.

Pur non essendo ancora maggiorenne, ha conquistato un banco e la fiducia degli insegnanti di canto della scuola di Amici, ma chi è davvero il giovane allievo della scuola di Amici? Quanti anni ha? Qual è il suo vero nome? Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Sangiovanni: età, vero nome, biografia e curiosità

Nome D’arte : Sangiovanni

: Sangiovanni Nome : Damian Giovanni Pietro

: Damian Giovanni Pietro Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Età: 17 anni

Data di nascita: 9 gennaio 2003

Luogo di Nascita: Vicenza

Vicenza Professione : Studente e aspirante cantante

: Studente e aspirante cantante Altezza: 180 cm

180 cm Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: Sangiovanni non ha tatuaggi visibili

Sangiovanni non ha tatuaggi visibili Profilo Instagram ufficiale: @esa.abrate

Il vero nome di Sangiovanni è Damian Giovanni Pietro. E’ nato a Vicenza il 9 gennaio 2003 e spegnerà 18 candeline solo il prossimo gennaio. Pur avendo solo 17 anni, ha già pubblicato due singoli non+ e parano!a con l’etichetta Sugar Music.

“Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni“, ha detto durante la prima puntata di Amici 20.

Ha dichiarato di vedere nella musica la sua valvola di salvezza. Con la musica, infatti, riesce a ritrovare il sorriso anche di fronte ai problemi della vita.

Sangiovanni ad Amici 20

E’ stato il primo allievo a presentarsi davanti alla commissione degli insegnanti di Amici 20. Dopo essersi esibito davanti ai professioni della ventesima edizione di Amici che sono Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli, ha conquistato la maglia di canto ottenendo la fiducia di Zerbi e della Pettinelli mentre Arisa, pur riconoscendo il suo talento, ha dichiarato di non poterlo aiutare dal punto di vista musicale.

Durante la seconda puntata del pomeridiano è stato sottoposto al giudizio di due direttori radiofonici ottenendo il sì solo di Radio Italia, ma riuscendo comunque a difendere il suo banco.

Nella scuola di amici ha lanciato gli inediti Gucci Bag, Lady e Tutta la notte. La canzone Lady è diventata disco d’oro a marzo 2020 con 35 mila copie vendute! Le soddisfazioni continuano, poi, con il disco di platino per Lady.

Prima puntata : vince contro Tancredi e Aka7even strappando il biglietto per la seconda puntata.

: vince contro Tancredi e Aka7even strappando il biglietto per la seconda puntata. Seconda puntata : vince contro Alessandro e Aka7Even e conquista il passatto alla terza puntata.

: vince contro Alessandro e Aka7Even e conquista il passatto alla terza puntata. Terza puntata : batte Sangiovanni, ma per la prima volta finisce al ballottaggio. La sua permanenza al serale però non è a rischio perchè viene immediatamente salvato

: batte Sangiovanni, ma per la prima volta finisce al ballottaggio. La sua permanenza al serale però non è a rischio perchè viene immediatamente salvato Quarta puntata: sfida Aka7even e tancredi vincendo in entrambe le occasioni e conquistando sempre più consensi tra i giudici. Finisce al ballottaggio con Enula e Deddy, ma si salva e accede alla quinta puntata.

sfida Aka7even e tancredi vincendo in entrambe le occasioni e conquistando sempre più consensi tra i giudici. Finisce al ballottaggio con Enula e Deddy, ma si salva e accede alla quinta puntata. Quinta puntata : sfida Tancredi e vince, perde contro Alessandro, ma torna a vincere sfidando Aka7Even e conquistando l’accesso alla sesta puntata

: sfida Tancredi e vince, perde contro Alessandro, ma torna a vincere sfidando Aka7Even e conquistando l’accesso alla sesta puntata Sesta puntata : sfida Tancredi e Samuele e vince contro entrambi. Perde, poi, contro Alessandro ma accede tranquillamente alla settima puntata

: sfida Tancredi e Samuele e vince contro entrambi. Perde, poi, contro Alessandro ma accede tranquillamente alla settima puntata Settima puntata: vince la sfida contro Aka7even e accede all’ottava puntata

Vita privata

Sangiovanni è fidanzato con Giulia Stabile, allieva come lui della scuola di Amici 2021. “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”, ha detto Sangiovanni.

Instagram

Popolarissimo su Instagram, è seguito da 365mila followers. “Con la maglia d’oro, carico per il serale”, ha scritto sul social network.