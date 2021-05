Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia chi è: età, altezza, carriera

Niccolò Presta chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del marito di Lorella Boccia.

Niccolò Presta è noto al pubblico del piccolo schermo, e non solo, per essere il figlio di Lucio Presta, il noto agente delle star, e per essere il marito di Lorella Boccia, famosa conduttrice che ha conosciuto il successo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Niccolò e Lorella hanno da poco annunciato, sui rispettivi profili social, che tra non molto diventeranno genitori e quale occasione migliore, se non questa, per conoscere qualche curiosità in più su di lui che preferisce stare dietro l’occhio indiscreto delle telecamere e non davanti come la sua consorte?

Niccolò Presta: chi è il figlio di Lucio Presta e marito di Lorella Boccia

Niccolò Presta è nato il 18 luglio del 1992 a Roma. La sua carriera è tutta in salita. Tant’è che la rivista Forbes lo ha inserito tra i giovani più influenti di questa generazione. Insomma, un risultato decisamente non da tutti che non fa altro che dimostrargli che il suo percorso professionale sta procedendo per la strada giusta.

Il figlio di Lucia Presta ha iniziato il suo percorso formativo studiando psicologia all’European University di Roma, ma da quando ha compiuto la maggiore età suo padre gli ha donato una parte dell’azienda Arcobalenotre, insieme a sua sorella, l’agenzia che si occupa di gestire le carriere dei più famosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, ma prima ha fatto la dovuta gavetta iniziando dalle fotocopie fino a lavorare dietro le quinte di format di successo come Ciao Darwin.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, non è di certo un mistero che non abbia un buon rapporto con Paola Perego, nuova moglie di suo padre. Tant’è che non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio con Lorella Boccia. I due si sono sposati a Roma il 12 ottobre del 2019, attraverso una cerimonia privata a cui non sono mancati i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. I due hanno da poco annunciato di essere in dolce attesa

“Questa è un’immagine che cambia la mia vita, il mio modo di pensare, il mio modo di agire. Questa immagine mi toglie il fiato e allo stesso tempo mi da la sensazione di aver iniziato solo ora a respirare davvero” ha scritto Niccolò sul suo profilo Instagram, rivelando al mondo intero di essere in procinto di diventare padre.

Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia, ha tutte le carte in regola per continuare la sua scalata al successo.