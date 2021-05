I 5 migliori reggiseni da allattamento, quelli che tutte le mamme dovrebbero provare

I reggiseni da allattamento sono un accessorio indispensabile per ogni mamma che allatta: ecco i 5 migliori che tutte le puerpere dovrebbero avere.

Con la gravidanza e poi con il conseguente allattamento il seno della donna è soggetto a cambiamenti. Aumentano le dimensioni e una volta che il bimbo è nato inizierà la produzione di latte.

Ecco perché è importante trovare il modello che meglio si adatta alle proprie forme e alle esigenze tra la moltitudine di reggiseni da allattamento che si possono trovare in commercio.

Di sicuro per una neomamma il reggiseno da allattamento è un capo fondamentale e soprattutto utile che utilizzerà per tutto il periodo che precede lo svezzamento e talvolta anche oltre. Scopriamo allora i 5 modelli di reggiseni da allattamento che tutte le mamme dovrebbero avere.

Ecco i reggiseni da allattamento che tutte le mamme dovrebbero avere

Quando una neomamma inizia ad allattare si pone il problema di dover acquistare dei reggiseni da allattamento adeguati. Un argomento che scaturisce spesso molte domande. “Quando va acquistato?”, “Come faccio a sapere la taglia?”, “Qual è il modello più adatto?”.

Una cosa è certa, un reggiseno da allattamento è utile per sostenere il peso diverso del seno e offre tutta la comodità di poter allattare il bambino quando lo necessita senza doversi spogliare completamente.

Gli appositi reggiseni da allattamento offrono comfort mentre sono al contrario sconsigliati quelli stretti, con ferretti, push-up o a balconcino perché possono portare a dei disagi nel corso dell’allattamento favorendo mastiti o altre infiammazioni alle ghiandole mammarie.

Scopriamo allora i 5 modelli che abbiamo selezionato e che tutte le mamme dovrebbero avere.

1) Reggiseno allattamento Chicco

Questo modello di reggiseno da allattamento, così come quelli della linea Chicco Mammy, è appositamente studiato per consentire un allattamento il più possibile pratico e comodo, per sostenere il peso del seno senza comprimere.

Offre massimo sostegno, vestibilità, e grazie a delle bretelline apposite alleggerisce la pressione sulle spalle. Il materiale con cui è realizzato è cotono stretch, naturale e traspirante. Le coppe sono facilmente apribili con una sola mano e si trova nel colore bianco. Per acquistarlo ecco il sito.

2) In cotone e senza ferretto Gratlin

Tra i modelli più venduti online c’è questo reggiseno a marchio Gratlin senza ferretto né imbottiture che garantisce la massima vestibilità e comfort. La forma a balconcino dona al seno una bella forma sostenendolo. Inoltre è concepito in diverse colorazioni. Per allattare basterà aprire il gancetto. Il materiale con cui è realizzato è naturale: cotone elastan che offre traspirabilità. Per acquistarlo ecco il link ad Amazon.

3) Senza cuciture, gancetti e ferretto di Lady Bella Lingerie

Un modello che garantisce il massimo comfort e ideale anche per la notte dal momento che è privo di cuciture, ganci e ferretti. Un modello che ricorda molto i reggiseni sportivi, qui trovi la nostra selezione. Made in Italy al 100% e realizzato con cotone anallergico e elastici di qualità offre un’ottima tenuta nel tempo. Per allattare basterà spostarlo leggermente con un solo gesto. Per acquistare questo reggiseno del brand lady Bella Lingerie ecco il link ad Amazon

4) Reggiseno allattamento con inserti in pizzo di Prenatal

E per chi non rinuncia al pizzo nemmeno in allattamento ecco un giusto compromesso a metà tra la seduzione e il comfort. In cotone al 90% questo modello di Prenatal ha solo alcuni inserti in pizzo. Di color grigio chiaro mélange sostiene alla perfezione il peso del seno grazie alle spalline imbottite e regolabili. Senza ferretto garantisce la massima comodità, per allattare basterà aprire il gancetto davanti. Ecco il link per acquistarlo sul sito.

5) Eco-sostenibile e a fantasia di Kiabi

E se ti piacciono le fantasie e non vuoi rinunciarci in allattamento ecco il reggiseno ideale a firma Kiabi. In materiale eco-sostenibile perché fatto al 95% con cotone proveniente da agricoltura biologica. Senza imbottitura e senza ferretto offre un comfort ottimale. Inoltre, le spalline sono sottili e regolabili e per allattare basta aprire la clip nella parte alta della coppa. Per acquistarlo ecco il sito.