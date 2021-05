La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto l’eliminazione di Manuela Ferrera e tre nuovi nominati. In studio lo stile dei vip è migliorato ma la perfezione è ancora lontana. Vediamo gli outfit scelti dal cast del reality Mediaset giovedì sera.

Mentre Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò sono al televoto, Ignazio Moser è diventato a tutti gli effetti un nuovo naufrago dell’Honduras. Uno tra i protagonisti più amati di questa edizione però non fa nemmeno parte del reality, è il giovane fidanzato di Vera Gemma, Jeda. Con lui la sempre in forma Ilary Blasi crea simpatici siparietti molto apprezzati soprattutto sui social. Ecco i nostri giudizi sui look del cast della tredicesima puntata.

Tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi: i voti ai look

Ilary Blasi ha scelto un abito disegnato da Valentina Nervi, nero con piume sul décolleté e lunghezza midi. La stilista ha debuttato nell’Haute Couture lo scorso febbraio ottenendo sin da subito il successo meritato. Davvero un buon outfit, non il migliore per lei ma la classifica la stileremo a fine programma. Ottimo il match con gli orecchini pendenti e le scarpe anni Trenta.

La luminosa Elettra Lamborghini invece ha scelto ancora una volta un sandalo di Primadonna Collection, in questo caso bianco con allacciatura alla schiava e piccole borchie sui cinturini ed un vestito corto a fantasia ciliegie con fiocco sulla spalla di Saint Laurent da 2990 euro.

Migliora Iva Zanicchi che finalmente si mostra con un pantalone un po’ più stretto ed una blusa in seta che richiama i colori del mare. Promossa a pieni voti anche per la pettinatura ed il trucco.

I nostri voti ai look della tredicesima puntata:

4 sorrisi per Ilary Blasi

4 sorrisi per Iva Zanicchi

4 sorrisi per Elettra Lamborghini

4 glissate per Tommaso Zorzi

L’outfit che ci ha delusi di più è stato quello di Tommaso Zorzi. Le greche sulla camicia dal taglio seventies erano incomprensibile ed orrende quasi quanto il colore della stessa mentre i pantaloni sfumati avevano forma e lunghezza da divisa. Proprio non si capisce come sia possibile che un ragazzo giovane, brillante e alla moda come lui si mostri con questi outfit in prima serata su Canale 5. Meglio evitare commenti sulle scarpe – che vedete nella foto sopra -.

Attendiamo con ansia la prossima puntata, lunedì 3 maggio, per scoprire le nuove nomination e, naturalmente, i look dei vip.

Silvia Zanchi