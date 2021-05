Fagottini brisèe: perfetti per un aperitivo super veloce e gustoso

Fagottini brisèe, l’ideale per un aperitivo estivo gustoso e semplice da preparare. Scopriamo come prepararli.

La bella stagione è arrivata e passare dei bei momenti con le persone che amiamo sarà un modo piacevole per allontanarsi dallo stress della vita quotidiana e ritagliarsi del tempo per i sorrisi.

L’aperitivo, una piacevole abitudine che soprattutto in estate si consolida sempre di più e in occasione di questi eventi, i fagottini brisèe saranno una ricetta gustosa, semplice e veloce da preparare. Farciti in modo appetitoso, potranno essere accompagnati da altri sfizi e bevande per un aperitivo davvero perfetto.

La pasta brisèe è una delle paste base della cucina francese e si presta a diverse preparazioni sia salate che dolci, una pasta friabile e gustosa che si sposa bene con diverse farciture, come la classica pasta sfoglia amatissima e utilizzatissima nelle cucine italiane.

Per preparare i fagottini, dovrete prepararla a mano? Niente paura, potrete trovarla in tutti i banco frigo dei supermercati bella pronta! Adesso non ci resta che conoscere la ricetta passo dopo passo e metterci ai fornelli!

Fagottini brisèe: gli ingredienti e il procedimento per prepararli

La ricetta dei Fagottini Brisèe sono una ricetta sfiziosa creata dalla food blogger –_candy_healty_ che ce li presenta come un’ottima soluzione per un aperitivo estivo con gli amici:

“I caldi pomeriggi estivi stanno per arrivare ed è sempre bello condividere dei momenti con le persone che più amiamo!! Per rendere migliore questi momenti bisogno accompagnarli con un aperitivo super veloce e gustoso. Come? Basta un rotolo di pasta brisèe ed il gioco è fatto..scopriamo come”

Gli ingredienti

“1 rotolo già pronto di pasta brisèe

60g Prosciutto cotto

1 Sottiletta

Tuorlo per spennellare”

Il Procedimento

“Preparare la pasta brisèe lasciandola 5 minuti fuori dal frigo. Formare dei dischi con un coppastata tondo, farcire e richiedere su se stessi con l’aiuto di una forchetta. Spennellare con un tuorlo e cuocere in forno preriscaldato a 180º x 15minuti. Sfornate e servite”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

