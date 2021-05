Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini chi è: età, altezza, carriera

Fabrizio Prolli chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata sull’ex marito di Veronica Peparini.

Veronica Peparini, da qualche anno a questa parte, è impegnata con il ballerino, nonché ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Andreas Muller. Non tutti sanno però che prima della nascita della loro relazione, l’insegnante di danza ha avuto un altro amore. La Peparini infatti è stata sposata e dal suo matrimonio sono nati due figli, Daniele e Olivia. Il pubblico del piccolo schermo ha avuto modo di conoscere Olivia, in quanto ha preso parte ad una coreografia mandata recentemente in onda durante la fase serale del talent show di canale 5.

Da quel momento in poi, però, è nata una certa curiosità di sapere qualche curiosità in più sulla Peparini. In particolar modo su chi sia il padre della talentuosa Olivia, nonché ex marito di Veronica. Il suo nome è Fabrizio Prolli e proprio come Veronica Peparini lavora nel mondo della danza.

Fabrizio Prolli: chi è l’ex marito di Veronica Peparini di Amici

Fabrizio Prolli è originario di Roma ed ha 37 anni. Con l’insegnante di danza Veronica Peparini ha messo al mondo, come vi abbiamo anticipato, due figli, Daniele e Olivia ed anche lui, proprio come lei, ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi. Fabrizio ha preso parte al talent come ballerino professionista, durante la stagione 2016 – 2017 e, precisazione importante, il suo matrimonio con Veronica è finito prima che lei incontrasse Andreas Muller.

Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini, sembra avere un curriculum di tutto rispetto. In quanto ha avuto modo di poter viaggiare in tutto il mondo, affiancando artisti famosissimi, italiani e non. Tant’è che Kylie Minogue lo ha voluto con lei durante la realizzazione dell’All the Lover World Tour. Ma anche la cantante Alessandra Amoroso sembrerebbe averlo voluto con lei durante alcuni suoi concerti.

Tra le esperienze nostrane, invece, compaiono il già citato Amici di Maria De Filippi, lo storico programma musicale Top of the Pops, Quelli che il calcio e Miss Italia. Senza dimenticare che ha realizzato progetti che lo hanno visto protagonista insieme alla showgirl per eccellenza Heather Parisi e Kledi, storico ballerino lanciato dalla moglie di Maurizio Costanzo. Tra i professionisti che lo hanno formato, invece, sputano i nomi di Giuliano Peparini, fratello della sua ex moglie Veronica.

Fabrizio Prolli è un ballerino professionista e sembrerebbe che i rapporti con Veronica Peparini, dopo il loro divorzio, siano rimasti ottimi. Tant’è che recentemente l’ha ringraziata pubblicamente per aver fatto esibire la loro figlia Olivia ad Amici 20.