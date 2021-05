L’arrosto di maiale al latte è un secondo molto gettonato ma in questo caso useremo un ingrediente segreto

Ricette per l‘arrosto di maiale, oppure quello di vitello, con il latte ce ne sono diverse. Ma questa è speciale perché nella salsa inseriamo un ingrediente segreto: è la senape, perfetta per dare un po’ di brio alla salsa.

Ingredienti

900 g arista di Maiale (o noce di vitello)

500 ml latte intero

1 carota

1 cipolla bianca

2 cucchiai farina 00

1 gambo di sedano

2 rametti di rosmarino

1 cucchiaio di senape

1/2 bicchiere di vino bianco

4 cucchiai olio d’oliva

sale fino q.b.

Arrosto di maiale al latte, un consiglio prima della ricetta

Se siete particolarmente di corsa, potete preparare l’arrosto in largo anticipo e tenerlo in frigorifero già affettato fino al momento del servizio. Basterà tirarlo fuori mezz’ora prima del servizio e scaldare la salsa per qualche minuto prima di servirlo.

Preparazione:

Sbucciate e pulite la cipolla, lavate e pelate la carota e fate lo stesso con il gambo di sedano. Poi tritateli tutti insieme per preparare un bel soffritto classico.

Versate nel tegame l’olio d’oliva insieme al trito di verdure e ad un rametto di rosmarino e lasciate scaldare tutto. Quando l’olio comincia a scaldarsi e la verdure a soffriggere, appoggiate il pezzo di maiale o di vitello nel tegame e fatelo rosolare su tutti i lati a fuoco alto. Servirà a sigillare la carne e poi sfumatela con il vino bianco lasciandolo evaporare.

Solo a quel punto aggiungete tutto il latte, salate secondo i vostri gusti e coprite con il coperchio. Lasciate cuocere così per circa 40 minuti. Passato questo tempo, togliete la carne dalla sua salsa, avvolgetela in un foglio di carta alluminio e tenetelo da parte.

Eliminate il rametto di rosmarino e passate tutto il sughetto usando un frullatore ad immersione per rendere la salsa liscia e omogenea. Poi rimettetela sul fuoco basso, aggiungendo la farina (o la maizena), il cucchiaio di senape e mescolate velocemente con una frusta a mano per far addensare la salsa.

Quindi fate cuocere per qualche minuto.

Infine tagliate la carne a fette non sottili e servitela nappandola con la salsa di latte. Potete accompagnare questo arrosto con delle verdure grigliate, degli spinaci passati in padella oppure delle patate bollite.